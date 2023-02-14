中国饭碗，牢牢端在自己手中！
当春光的脚步渐近、春天的气息渐浓，瞧，广袤田野一天天热闹起来——海南省五指山市牙胡梯田，一株株秧苗随风欢快地扭动腰身；河南省上蔡县，百里沃野机声隆隆，人们忙着为146万亩冬小麦追肥除草；黑龙江省大庆市肇源农场，种植户正驾驶激光平地机平整土地……从南国大地到北方原野，无边田畴漾着无限生机。
这是年丰时稔刚刚收获“十九连丰”的中国——2022年，我国粮食总产量再创新高，达13730.6亿斤，连续8年稳定在1.3万亿斤以上，中国人的饭碗端得更牢了。
这是步履不停投入新一轮春管春耕的中国——全国冬小麦春管陆续展开，江淮地区冬小麦开始返青，西南地区冬小麦进入拔节孕穗期。春耕备耕紧锣密鼓推进，春播粮食意向面积稳中略增。
悠悠万事，吃饭为大。2月13日，21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件对外发布，明确提出抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供。看田间地头、垄上阡陌，农人躬耕稼穑，万物渐次“耕”新，一曲曲热烈动听的春管春耕进行曲在大江南北奏响——这，就是把饭碗牢牢端在自己手中的中国！
抓好“耕”与“管”
开局稳助力再丰收
田野上机械声轰鸣，山东省嘉祥县纸坊镇种粮大户宋新萌正对900多亩麦田进行春灌。“前两天县里的农技专家刚来帮俺把脉支招，这片长势有点弱、分蘖有点少、墒情差点的，得早浇水早施肥。那一块带绿越冬的小麦，长势有点旺，得进行镇压和划锄结合，把施肥时间推到拔节中后期。”宋新萌笑着说，“农技专家的建议我记得老清呢，咱现在忙活，不就是为了给夏粮丰收打好基础么！”
立春一年端，种地早盘算。“春播粮食产量占全年六成左右，春管粮食产量占主要口粮的近四成，抓好春耕春管，是确保全年粮食和重要农产品稳产保供的关键。”农业农村部农村经济研究中心主任金文成告诉记者。
因为重要，所以重视。农业农村部日前召开的全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议强调，要紧盯不放抓好春管春耕，抓实抓细小麦油菜田管，全力稳住大豆面积，集成组装大面积提升单产，奋力夺取夏季粮油丰收，为稳增长、稳物价、增信心提供坚实支撑。
抓好春季田管，田间服务不可缺。日前，农业农村部组织专家制定发布小麦、油菜防冻抗旱促稳产技术意见，启动春季田间管理技术大培训；派出专家指导组分赴河北、江西等小麦、油菜主产区调研指导，推动防灾减灾和春季田管关键措施落实落地。
不负春光、不误农时，充满希望的土地不会辜负每一滴汗水，粮食生产开局稳，让今年的大国粮仓值得期待。“今年我国还将实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，这是牢牢把握粮食安全主动权、确保粮食和重要农产品供给的重大战略安排，中国饭碗端得更牢更稳。”金文成指出。
加力“地”与“技”
提升粮食综合生产能力
开沟挖渠、平整土地……江西永丰县瑶田镇高标准农田建设项目施工现场，一派热火朝天的景象。“取水更方便了，排涝也顺畅。原先的巴掌地成了整片田，机械化作业程度大大提高，种粮更有底气！今年我又多租来30亩地种早稻！”瑶田镇种植户黄晓明说。
这个春天，许多曾经的碎田“改头换面”，成为田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排的高标准农田，成为各地实施藏粮于地战略的生动实践。
地之不存，粮将焉附？为守好耕地这个粮食生产的命根子，我国严守18亿亩耕地红线，加强退化耕地治理，实施国家黑土地保护工程，大力推进高标准农田建设，发展高效节水灌溉。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，2022年，耕地保护加力推进，1亿亩高标准农田建设任务超额完成，实施保护性耕作面积8300万亩。记者了解到，今年我国将继续加强高标准农田建设，新建4500万亩、改造提升3500万亩。
“‘石农952’这个品种分蘖多、穗大、颗粒饱满、产量高，一亩地比一般小麦多产100公斤，这样算下来，一亩地就能多挣300多元哩！”河北省馆陶县柴堡镇种粮大户许延岭去年秋天把500亩地都种上了“石农952”，这几天忙着田管的他干劲十足，“期待今年的好收成！”
这个春天，一粒粒高产优质的良种承载着亿万农民对再次丰收的热切渴盼。随着藏粮于技战略深入实施，目前，我国农作物良种覆盖率达96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，种业振兴骨干力量加快打造。无人驾驶收割机、无人植保机渐成“寻常”物件，从会种地到“慧”种地，科技对粮食增产的贡献显著提升。
在一块块耕地释放的潜力里，在一粒粒种子创造的奇迹里，在一台台农机展现的智慧里，中国饭碗端得更牢、成色更足！
辅以“义”和“利”
充分调动种粮抓粮积极性
耕地地力保护补贴、生产者补贴、农机补助……乘着惠农政策的“东风”，这些年，江苏省东海县驼峰乡种粮大户曹元景不仅把500多亩地扩大到2000多亩，还成立了种植专业合作社。“现在补贴多，比如我们种小麦和水稻，各项补贴加起来，一亩能有300元左右。惠农利农政策支持力度越来越大，我们种地的信心和劲头更足了！”望着返青的麦苗，曹元景心中升腾起希望，“今年我还想继续扩大种植规模，带动更多村民增收！”
夯实大国粮仓，必须充分调动农民种粮的积极性。
对此，我国构建“辅之以利、辅之以义”的保障机制，调动农民务农种粮和地方政府重农抓粮的积极性。“‘义’就是压实责任，各地认真落实粮食安全党政同责，千方百计地挖掘粮食生产潜力。‘利’就是加强政策支持。2022年，中央财政对粮食生产的支持力度之大多年少有。如继续提高稻谷小麦最低收购价，向实际种粮农民合计发放400亿元一次性补贴，比2021年翻一番；增加产粮大县奖励，扩大轮作资金规模；安排70亿元支持夏粮促壮稳产，安排100亿元支持秋粮抗高温干旱，有力调动了农民生产的积极性。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。
惠农政策春风仍在劲吹——今年，我国将继续落实好生产者补贴等政策，继续实施小麦“一喷三防”补助全覆盖，提早下拨病虫害防控资金。中央财政已提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，鼓励农民不误农时抓好农业生产，保障农民种粮收益。
舂锄扑扑趁春晴。看，在这片辽阔的土地上，新的耕耘正随着春光铺展开来，新的丰收正向着春阳恣意生长！
(本报记者 陈晨)
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