权威快报丨我国市场主体达1.7亿户
2023年02月14日16:22 | 来源：新华社
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市场监管总局统计显示
截至2023年1月
我国市场主体达1.7亿户
其中全国登记在册个体工商户1.14亿户
约占市场主体总量三分之二
带动近3亿人就业
个体工商户数量多、活力足
是稳增长稳就业的底气所在
也是推动高质量发展的韧性所在
今年市场监管总局将
实施个体工商户分型分类差异化精准帮扶机制
深入推进质量技术帮扶
推动个体工商户年报改革
以更实举措、更大力度支持个体工商户健康发展
记者：赵文君
编辑：郭宝江
设计：胡戈
新华社国内部出品
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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