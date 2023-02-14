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权威快报丨我国市场主体达1.7亿户

2023年02月14日16:22 | 来源：新华社
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市场监管总局统计显示

截至2023年1月

我国市场主体达1.7亿户

其中全国登记在册个体工商户1.14亿户

约占市场主体总量三分之二

带动近3亿人就业

个体工商户数量多、活力足

是稳增长稳就业的底气所在

也是推动高质量发展的韧性所在

 

今年市场监管总局将

实施个体工商户分型分类差异化精准帮扶机制

深入推进质量技术帮扶

推动个体工商户年报改革

以更实举措、更大力度支持个体工商户健康发展

 

记者：赵文君

编辑：郭宝江

设计：胡戈

新华社国内部出品

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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