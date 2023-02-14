人民网北京2月14日电 （记者王震）随着全球数字化进程不断加快，人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，正加速与各产业的深度融合，成为推动社会经济高质量发展的重要驱动力。

为推动人工智能产业发展和技术创新，2月14日，由国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局和厦门市人民政府联合主办的第四届中国人工智能大赛在厦门市正式启动。

中国人工智能大赛已在厦门成功举办三届，迄今为止发掘了上百个优秀技术团队，发布了众多重要成果，推动了一批优质项目落地，取得了良好的社会口碑。作为大赛承办地，厦门市近年来高度重视人工智能产业发展，目前已集聚产业生态圈企业数百家，拥有相关软件著作权超万件，涌现出一批领军企业，在智能网联汽车、智能无人机、智能家居等领域开创出一批厦门品牌。通过本次赛事，厦门将继续打造前沿人工智能创新平台，构建更富活力的人工智能产业生态，持续开展人才引进、技术交流、成果转化等活动。

本届大赛围绕多媒体信息识别、算法治理两大方向设置赛题，其中多媒体信息识别方向包括复杂场景图片文字识别、多模态信息情感分析、图文一致性检测、虚假信息检测、特定样本变种识别等；算法治理方向包括深度合成视频检测、深度合成音频检测、视频生成方法识别等。赛题详细信息参见大赛官方网站（https://ai.xm.gov.cn/）。

报名相关事宜：即日起至2023年3月21日17时，可在官网上进行报名。本届大赛面向社会各界，接受团队方式的报名。经过审核后，将通过官网系统发放赛事平台账号。

比赛赛程安排：拟于3月下旬正式开展比赛，各赛题具体比赛时间安排将通过官微、官网等渠道进行通知。

比赛评比及结果发布事宜：本届大赛将依据各赛题客观评价指标遴选出排名前10%的团队。比赛结果将于2023年5月（拟）在厦门举办的中国人工智能峰会上发布，峰会具体安排另行通知。

(责编：王震、吕骞)

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