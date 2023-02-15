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全国迎春消费季在青岛启动

2023年02月15日05:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （宋晓华）近日，全国迎春消费季——2023“老字号嘉年华”暨“惠享山东消费年”活动启动仪式在山东青岛台东百年步行街举行，释放力促消费暖意。

　　商务部部长王文涛在启动仪式上通过视频致辞表示，全面启动2023年“老字号嘉年华”，就是要以此次活动为起点，统筹线上线下、全年持续推进，以更高品质的商品供给、更加新颖的消费场景，让群众在品味老字号的过程中，拥有更多获得感、幸福感。

　　作为2023全国迎春消费季的起点，青岛通过这次启动仪式也拉开了2023“亿惠青岛消费年”活动的序幕。

　　据青岛市商务局有关负责人介绍，2023“亿惠青岛消费年”活动，以10个区（市）为主体组建四大促消费阵营，共包含4个消费主题，分别是：“惠享春天”“嗨购仲夏”“礼惠金秋”“钜惠暖冬”。围绕购物、餐饮、文化和旅游、体育健身、养老服务、休闲农业、数字信息、青岛品牌8大促消费板块，全年将开展600余场形式多样、主题鲜明的促消费活动，全面提振消费。

　　青岛近期接连发布两个促消费政策，不断升级传统消费，培育新型消费，激发消费潜力。1月18日，《青岛关于支持商贸流通行业促进居民消费的政策措施》发布，推出聚焦汽车消费、电商平台、直播电商、新业态新模式、老字号等领域的“青岛消费14条”，在山东省10条消费政策的基础上，增加了4条创新性政策措施，统筹各级财政资金1.4亿元，打好政策“组合拳”，预计将带动全市消费增长150亿元以上。

　　紧接着，青岛发布《关于大力提振文化和旅游消费的政策措施》，提出12条促进文旅消费的政策措施，实施旅游品质提升攻坚，推动文旅消费全面复苏。

　　自2020年以来，“老字号嘉年华”已连续举办三届，累计带动相关领域消费近400亿元。本次活动由商务部、山东省政府主办，山东省商务厅、青岛市政府承办。

(责编：胡永秋、白宇)
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