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广东粮食播种面积呈恢复性增长

2023年02月15日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州2月14日电  （记者洪秋婷）记者从日前举办的广东省委农村工作会议暨全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展动员大会上获悉：党的十八大以来，广东省粮食生产总体保持稳定发展态势，粮食播种面积呈恢复性增长，单产和总产稳步提高，粮食年均产量稳定在1200万吨以上。

　　广东省粮食作物以水稻种植为主，其他粮食作物有甘薯、玉米、马铃薯和豆类等。广东省也是全国重要的双季稻产区。

　　广东省粮食播种面积、亩产和产量由2016年的3266.67万亩、368.6公斤、1204.22万吨，上升到2022年的3345.5万亩、386.1公斤、1291.5万吨。2022年，广东省粮食面积、产量、单产实现连续4年“三增”。

　　据介绍，广东省认真落实粮食安全党政同责，出台支持晚造粮食生产的12条措施；利用卫星遥感技术开展撂荒耕地核查，分解下达撂荒耕地复耕复种任务，实施省级撂荒耕地复耕复种奖补政策；推进高标准农田建设，高质量建设一批高产稳产农田；组织农技服务乡村行“轻骑兵”队伍，打通基层农技推广“最后一公里”；建设40个丝苗米产业园，推进粮食全链条建设，打造“广东丝苗米”区域公用品牌。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 02 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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