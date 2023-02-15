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重庆六项行动支持民企发展

2023年02月15日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆2月14日电  （记者常碧罗）近日，重庆市税务局与市工商业联合会签署了《支持和服务民营企业高质量发展合作协议》（以下简称《协议》），将共同推出六项行动，支持和服务民营企业高质量发展。

　　数据显示，2022年，重庆民营经济承压增长，实现增加值17404.4亿元，同比增长3.0%，高于GDP增速0.4个百分点，占GDP比重59.7%。2022年，重庆落实减免缓退税费超750亿元，其中民营经济享受减免缓退税费548.3亿元，占比达到72.7%。

　　《协议》建立起“联合调研、信息互通、定期会商”三项机制，推出宣传辅导、牵线补链、春雨润苗、专精特新、信用培育、权益保护六项行动，鼓励、支持、引导重庆民营企业发展壮大。对于部分民营企业来说，资金流紧张是发展难题之一。“银税互动”将纳税信用与企业融资发展有机结合，无抵押、低利息、手续简单，让良好的纳税信用真正成为解决企业融资困境的“金钥匙”。2022年，重庆“银税互动”累计为以民营经济为主的小微企业投放贷款31.68万笔，投放金额531.1亿元，同比增长28%。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 02 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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