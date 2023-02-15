本报成都2月14日电 （记者王永战）近日，四川省科技厅发布2022年备案瞪羚企业名单，62家企业入选。至此，四川瞪羚企业总数达214家。

瞪羚企业是指以科技创新或商业模式创新为支撑进入高成长期的中小企业，产业领域主要涵盖新一代信息技术、生物健康、人工智能等。其因具有与瞪羚相近特征——个头小、跑得快、跳得高而得名，且创新能力强、专业领域新、发展潜力大，被普遍认为是独角兽企业的预备队。

数据显示，62家新入选的瞪羚企业近3年总研发投入为26.08亿元，年均总研发投入为8.69亿元，平均研发投入强度为17.75%，平均每家企业研发投入为0.42亿元。62家企业共拥有有效知识产权1636件，一批关键核心技术达到国内领先水平。

四川自2019年起开始培育瞪羚企业。截至目前，省科技厅已对2019年至2021年备案的152家企业给予超1.2亿元的补助经费支持。同时，打造瞪羚企业专属金融产品科创贷等，开通最高2000万元的贷款额度。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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