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我国热能工程领域专家、哈尔滨工业大学教授秦裕琨——

研发新技术  提升热效率（讲述·弘扬科学家精神）

张艺开  闫明星
2023年02月15日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　秦裕琨（右）在和同事研究图纸。
　　冯 健摄

　　人物名片

　　秦裕琨：1933年生，中国工程院院士，我国热能工程领域研究的奠基人，参与创建了新中国第一个锅炉制造专业，设计制造了中国第一台自然循环热水锅炉，发明了用于火力发电厂的风控浓淡煤粉燃烧等技术。

　　近70年来，他始终围绕国家重大战略需求，长期从事煤炭高效清洁利用领域研究，主持完成多项国家级煤炭先进燃烧技术项目，为国家能源事业以及煤炭的安全、高效、清洁利用作出突出贡献。曾获“全国师德标兵”“国家技术发明奖二等奖”等荣誉。

 

　　“第一个百年奋斗目标，我有幸赶上了。我还要再奋斗十几年，希望还能与你们一起看到、亲身感受到我国基本实现社会主义现代化。”声音洪亮，目光有神，如今仍然坚持在教学一线的秦裕琨，正在为学生们作报告。

　　学术交流研讨、科技成果鉴定、科研团队指导……如今，90岁的秦裕琨依然忙碌着。正如他所专注的“燃烧”事业一样，他身体力行，不仅为我国能源事业做出了巨大贡献，也为后辈们带去温暖与能量。

　　学一点、讲一点，从零开始摸索筹建锅炉制造专业

　　秦裕琨生于上海，幼年时经历过战乱，上海解放后，他逐渐感受到：“中国有了希望！”

　　从上海交通大学提前一年毕业时，秦裕琨正赶上新中国第一个“五年计划”开始实施。“当时，我的哥哥姐姐都在外地，父亲年事已高，作为家里最小的孩子，我本可以留在上海，但我的3个分配志愿分别填写了东北、西北、华北。”当时的秦裕琨心中只有一个信念：“要到祖国最需要的地方去，参与建设新中国。”

　　1953年，坐了三天四夜火车的秦裕琨，来到了哈尔滨工业大学攻读师资研究生。入冬的哈尔滨，寒风凛冽、滴水成冰，条件虽艰苦，但秦裕琨干劲十足，“工厂在建设，大学在建设，城市在建设……看着新中国的蓬勃发展，别提有多高兴。”

　　上完一年俄语预科后，学校研究决定抽调他跟随外国专家边学习、边讲课，筹建锅炉制造专业。

　　“接触这个专业之前，我并不知道具体要做什么，但既然要筹建，就从头开始学，啃下这个硬骨头！”原本想学机械设计的秦裕琨毫不犹豫地改了行，开始了从零摸索。

　　“我们一边当学生，一边当老师，边学边教，总怕自己吃不透、讲不明。”那时，21岁的秦裕琨晚上熬夜钻研教学教材，并准备俄文讲义给外国专家看，修改完成后再译成中文讲义讲给学生们，“学一点、讲一点，我甚至都不敢讲太快，自己没学透的课程坚决不能上讲台！”

　　面对无专门教材可用的困境，秦裕琨开始琢磨“自力更生”，挤出时间编写，终于在1959年完成初稿并油印出版。1963年，这本内部教材正式成为新中国锅炉制造专业的第一本国家统编教材。后来，他相继出版的5部著作，大多也是该领域的开山之作。

　　20世纪50年代，800多名像秦裕琨一样的青年师生响应国家号召，从全国各地奔赴哈尔滨工业大学。在短短10余年里，他们在这里共创办了24个新专业，以机电、电气、土木、工程经济等为主的专业教学体系基本建成，为国家工业化建设解了“燃眉之急”。当时，这支教师队伍，平均年龄只有27.5岁。

　　深耕煤炭燃烧领域，艰苦科研攻关，研发煤粉燃烧等新技术

　　“光在屋里搞理论不行，科研成果必须接受实践检验。”这是秦裕琨在科研事业中始终坚持的理念。20世纪六七十年代，国内普遍使用强制循环热水锅炉，通过蒸汽采暖，这种方式热得快，凉得也快，且一旦停电，锅炉运行安全就难以保障。对其进行改造，成了当时业内亟须解决的难题。

　　“如果采用热水供暖，变强制循环为自然循环，问题就能迎刃而解。”秦裕琨提出热水锅炉自然循环的学术构想，为了将其变为现实，他昼夜不停地绘制草图，吃住都在锅炉房里，一熬就是两个月，经过连续攻关，终于拿出了设计图纸。

　　此后，秦裕琨制造出我国第一台自然循环锅炉，至今，我国很多地区冬季采暖仍然采用这种锅炉。

　　除了推动我国工业锅炉制造技术创新升级，秦裕琨也为很多地区的锅炉“看病问诊”，让它们“重焕生机”。

　　20世纪70年代末，某流化床两台锅炉面临“不改造就报废”的窘境，秦裕琨受邀进行“诊治”。反复实验后，他“对症下药”，提出“播煤风”技术理论，成功改造了这两台锅炉，避免了近亿元损失。这种稳定燃烧煤矸石的技术应用在当时尚属世界前沿，也为我国劣质燃料的大规模应用开拓了广阔前景。

　　上世纪80年代中后期，水电、核能等清洁能源快速发展，不少专家认为，在煤炭燃烧这样的传统领域，很难再有大的技术突破。但秦裕琨认为：“我国煤炭资源丰富，煤炭利用研究仍有很大空间。”面对煤炭燃烧效率低、污染高等问题，秦裕琨向更尖端的煤炭利用技术发起冲锋。

　　三年攻关，他成功研发煤粉燃烧新技术，各处奔走、推广试用，却处处碰壁、无人敢用。

　　“大厂子不愿意用，咱就找小厂子；新锅炉不让改，咱就改旧锅炉。”秦裕琨毫不泄气。最终，团队找到了一台几乎报废的锅炉，改造后，热效率竟反超了新锅炉。

　　此后，针对不同燃烧方式和煤炭种类，秦裕琨带领团队研发了系列风包粉浓淡煤粉燃烧器。其中，水平浓淡直流燃烧器性能达到国际领先水平，被制造厂和电厂普遍采用，每年创造直接经济效益近5亿元，创新应用的风控浓淡煤粉燃烧技术，也获得2000年度国家技术发明奖二等奖。

　　三尺讲台上辛勤耕耘近七十载，科研育人传承家国情怀

　　无论做普通教师，还是担任学校领导，秦裕琨都强调“立德树人、科研报国”。

　　建立教学检查组，完善职称评定体系……担任哈尔滨工业大学副校长时，秦裕琨把各系的基础课全都听了个遍，随后不断完善管理考核制度，全校教学水平迅速提升。

　　“10多年前，秦老师就要求我们转型，研究煤炭清洁利用技术，随着‘双碳’目标的提出，秦老师的预判让我们抢得先机。”从本科到博士，哈尔滨工业大学碳中和能源技术研究所教授孙飞师从秦裕琨15年，“对实验中的小细节和科研里的大方向，秦老师都十分敏锐。他常说，‘成果转化要始终围绕国民经济主战场’。”

　　在三尺讲台上辛勤耕耘了近70年，秦裕琨至今依然是深受大家尊敬的“秦先生”。

　　“我最看重的身份就是人民教师。”他坚持开门办学，主动面向社会办锅炉培训班，让渴望深造的年轻人获得学习机会；他走向镜头前，在全国观众面前分享自己科研育人的心得；他在中国航天日开办讲座，为中学生讲述科研工作者的家国情怀……

　　进入21世纪，秦裕琨开始专注于煤炭清洁利用及节能技术研究，在他的带领下，哈尔滨工业大学能源学院碳中和能源技术研究所教工党支部以“国家的需求就是我的专业”为目标，形成了以党建引领人才培养的工作机制，相关技术累计为行业企业创造经济效益超300亿元。

　　正如秦裕琨常说的：“要干就干别人干不了的，要啃就啃别人啃不动的。”

　　（吉星参与采写）  

 

　　记者手记

　　奋力求索  科研报国

　　“学就学好，干就干好”“有所为，无所求”“成果转化要始终围绕国民经济主战场”……心怀大我，毕生求索，秦裕琨始终前行在科研报国的道路上。

　　一次次从无到有、从有到优、从优到精的突破背后，是砥砺奋斗心，是铮铮报国志。秦裕琨谦虚且忘我，他常说，取得成绩时不要沾沾自喜，一定要想想还能为国家做点什么，更不要忘了别人的付出和努力。

　　秦裕琨的故事中，浓缩了一代科研人的青春热血，鼓舞了一代代莘莘学子的奋勇斗志。正如他的学生所说，他就像一团熊熊燃烧的火，走到哪里，就在哪里发光发热。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 06 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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