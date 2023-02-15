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河北石家庄出台二十条措施——

全力支持农民工就业创业

2023年02月15日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄2月14日电  （记者史自强）记者从河北石家庄市人社局获悉：近日，石家庄市人社局、发改委、财政局、农业农村局、乡村振兴局联合出台了二十条政策措施，进一步支持农民工就业创业。

　　据了解，石家庄将培树劳务品牌，提高农民工就业质量。围绕36个重点产业集群，结合本地资源禀赋、文化特色、产业基础等优势，打造一批全国知名劳务品牌，创建一批省级、市级劳务品牌。借助品牌效应扩大劳务输出规模，发挥示范引领作用，助力县域经济发展。

　　全市将建强服务载体，推进有组织劳务输出。在农民工及脱贫人口输出较多的县、乡、村和就业集中地区，合理设置就业服务站点，扩大就业服务供给。

　　同时，石家庄将持续优化服务，深入推进返乡入乡创业。实施重点群体创业推进行动，为返乡创业农民工提供政策咨询、开业指导等专业化服务。

　　此外，石家庄将开展精准帮扶，做好大龄农民工就业服务。在河北公共招聘网、零工市场和农民工专场等招聘活动中持续发布适合大龄农民工的就业岗位、零工等信息，指导企业根据农民工身体状况合理安排工作岗位。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 06 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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