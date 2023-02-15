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广州发布首部市属国企老字号白皮书

2023年02月15日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州2月14日电  （记者罗艾桦）近日，广州市国资委发布市属国企老字号首部“白皮书”，内容包括：广州国资国企振兴老字号品牌探索成果、2022年广州国企老字号品牌活力榜、食在广州与老字号专题报告、附录（包含老字号名录、品牌活力指数等）四部分。

　　据介绍，此次发布的市属国企老字号共有83个，其中包含餐饮食品类24个，医药类18个，加工制造类23个；此外，这83个老字号平均自然年龄106岁，其中中华老字号29个、百年以上老字号26个，陈李济以423岁成为全球最长寿药企，致美斋（酱油）亦超过400年。截至2022年底，上述83个老字号企业资产总额达706.9亿元、净资产348.6亿元，2022年当年实现营业收入646.4亿元、利润总额42.2亿元。

　　此前，经市政府同意，广州市国资委已相继出台《广州市支持中医药中华老字号品牌振兴实施方案》《关于振兴市属国有企业老字号的若干措施》，旨在助力广州加快建设国际消费中心城市，实现老城市新活力。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 06 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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