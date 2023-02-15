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四川省巴中市恩阳区——

曾经撂荒地  变成聚宝盆

本报记者  宋豪新
2023年02月15日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　“有个地方，是南方的北方，是北方的南方；这个地方，在长江的岸上，在黄河的岸上……”一首传唱在川东北大巴山的歌谣，道出了祖祖辈辈对这片土地的深情。

　　刚入春，四川省巴中市恩阳区双胜镇红岩村73岁的老农刘胜国就每天往地里跑，刨窝、下种，忙得不亦乐乎。谁能想到，几年前，刘胜国忙碌的这块地还满是枯枝蔓草。

　　去年开春不久，巴中市恩阳区纪委监委就印发了“三农”监督方案，专门将闲置撂荒地治理及利用纳入监督，落实全方位保障措施，守牢耕地红线，保障粮食安全。红岩村两委随即组织村民召开了一场撂荒地整治动员会，所有到场的村民都积极响应，刘胜国也是其中之一。

　　说了就算，定了就干。一周后，在群众的“眼皮下”，10多辆挖掘机开进红岩村，清理残次林、平整小块地、开挖引水渠、硬化机耕道……一连串操作让红岩村这群老农长了见识，一块块闲置撂荒的土地变回了良田沃野。

　　“土地是整好了，但是我们不会操作机械，真愁人。”看到成片的好土地，刘胜国连连叹气。

　　刘胜国的无奈，双胜镇纪委书记张朝军看在眼里。为了保障撂荒地治理后不再被闲置，他带着村两委干部反复研究，找到了一条可行的路子——村集体经济组织代管，村民按意愿以土地经营权入股分红，招引企业联合复耕复种；待青壮村民愿意返乡发展时，立即归还耕种权。他也将红岩村土地利用情况写在了他的重点工作记录本上，隔三差五就要到村上转转，生怕承诺群众的事项“落空”。

　　“纪委书记的表态，给我们吃了定心丸。”刘胜国和其他村民一道，在村两委的组织下，将土地全部投进村集体经济组织代耕代种、集约经营。

　　人不误地，地不负人。村集体经济随即组织玉米育苗、蔬菜栽植以及大春备耕备种。曾经撂荒多年的480亩土地，瞬间让大家忙碌起来。

　　村集体不仅统一耕作、统一管理入股的土地，还向周边村民免费发放优质粮油种子5吨、有机肥10吨，组织230余户农户种植优质玉米，并签约统一销售，群众还可以就近入园务工。

　　“重活儿咱干不了，但这种轻巧活儿没问题。”在自家地里干活还能挣工钱，刘胜国高兴得合不拢嘴。

　　机械化作业+人工管护，粮油、蔬菜划片耕种，曾经的撂荒地变为村民的“聚宝盆”。去年红岩村夏粮玉米收获30万公斤，蔬菜收获10万公斤，集体经济单项收入达12万元，平均每户村民每月土地分红和务工收入达1500元。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 07 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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