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推动海上风电开发走向深远海（感言）

周建平
2023年02月15日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　推动深远海海上风电实现高质量发展，要科学谋划基地化布局开发、创新相关体制机制，同时要在关键技术和投融资建管模式等方面加大创新力度

　　

　　党的二十大报告提出：“深入推进能源革命”“加快规划建设新型能源体系”。海上风电是清洁能源发展的方向之一，历经十余年蓄力，到2022年底，我国海上风电累计并网装机达到3046万千瓦。从发展布局来看，辽宁、江苏、浙江、福建、广东等省份均已达到百万千瓦装机规模。

　　在装机规模快速增长的同时，我国海上风电开发在管理体系、造价成本、产业发展和技术突破方面也取得了一定成就。政策管理体系逐步完善，工程建造成本下降趋势明显，产业链协同发展加速，海上风电技术不断突破。当前，我国已经建立了勘测设计、整机制造、基础施工、风机吊装、专业运维等成熟产业链。

　　我国深远海海上风能资源丰富、开发潜力大，距离电力负荷中心较近。“十四五”时期，近海风电受储备项目规模下降、生态约束趋紧和其他用海需求加大的多重影响，场址资源不足，海上风电理应由近海走向深远海。但目前深远海海上风电造价成本较高，海况复杂，建设与运维管理难度大，保障项目收益的挑战性还很大。为此，要加快推动深远海海上风电实现高质量发展，除了科学谋划深远海基地化布局开发和促进相关体制机制创新外，还需要在关键技术和投融资建管模式等方面加大创新力度，为未来深远海海上风电平价上网和可持续发展提供有力支撑。

　　一方面，需要推动开展海上风电基地化开发，通过开展一系列创新示范带动技术进步和产业发展。一是加强漂浮式海上风电示范开发，推动实现漂浮式基础、动态海缆等关键技术的突破和成本下降。二是开展海上能源岛示范，实现海洋空间资源的综合利用。三是推动海上风电与海洋油气田融合发展示范，实现海上传统能源与新能源的协调融合发展。

　　另一方面，需要围绕海上风电开发加强国际交流合作。目前，欧洲海上风电已向深远海区域发展，其海上风电技术和工程开发经验值得借鉴；同时，积极推动国内海上风电产业界、学术界与国外同行加强交流合作，共同推动技术进步和产业升级，进一步促进海上风电开发建设。

　　（作者为中国电力建设集团有限公司总工程师，本报记者周亚军整理）


　　《 人民日报 》（ 2023年02月15日 10 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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