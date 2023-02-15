本报记者 武少民

“这趟出行，5G信号满格，体验非常棒。”前不久，在由京唐城际铁路宝坻站开往北京站的和谐号列车上，凭借5G网络服务，乘客白女士用手机为家人“直播”了沿途风景。

优质的体验，得益于京唐、京滨两条城际铁路宝坻段的5G专网覆盖。据介绍，2022年以来，宝坻区启动两条城际铁路重点基础设施配套项目建设，新建和改造5G物理基站107座，不仅满足铁路沿线的5G专网覆盖，同时显著补强周边区域信号，助力城乡协同发展。

当前，5G应用正成为赋能千行百业加速数字化转型的重要驱动力。近年来，宝坻区加大新型基础设施建设力度，把5G基站建设作为通信基础设施建设重点项目推进。截至2022年底，全区5G基站数达2763个，促进数字技术在农业产业、社会治理、医疗服务、教育发展、交通运输等领域的广泛应用，为高质量发展注入了新动能。

智能网联汽车是宝坻区5G应用的一个重要创新场景。近日，在宝坻区京津中关村科技城，天津仓擎智能科技有限公司工作人员对园区微循环智能无人驾驶小巴车进行了测试。公司总经理郑露介绍：“5G网络能提供低延时、高带宽、大连接的服务，智能无人驾驶小巴车能够灵活应对各种复杂交通场景。截至目前，这种小巴车已经稳定运行500小时。”

据介绍，今年宝坻区将加强数字赋能，加快促进产业数字化、数字产业化，充分释放数字经济对产业发展的倍增效应，继续推进5G网络基础设施建设。预计到2023年底，全区5G基站将达3000多个，实现行政区域内5G应用热点深度覆盖，按需提供5G网络服务。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经