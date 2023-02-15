本报记者 沈文敏

前不久，在上汽通用汽车武汉基地内，全新的奥特能超级工厂正式投产，基于数字孪生技术的机器人正有条不紊地给电池包涂胶、合盖。据介绍，这些机器人正式“上岗”前，会对涂胶的轨迹、速度、出胶量等工艺参数进行数百次虚拟仿真，并找到最优方案，再配合3D点云视觉定位系统，实现全系统的测量精度小于0.1毫米，确保电池包合盖后达到日常的防水、防尘等密封等级。

作为上汽通用汽车电动化发展的重点项目之一，武汉奥特能超级工厂是继上海金桥工厂之后，上汽通用汽车倾力打造的第二座奥特能超级工厂。这家工厂采用先进的组装工艺、技术标准和品控管理，结合精益化、柔性化、自动化、全生命周期数据可追溯的智能制造科技，将为奥特能平台电池和电驱系统的生产提供重要保障。它的落成，标志着上汽通用汽车正在加快电动化、智能网联化转型，将进一步完善自研自产的完整新能源体系实力，助力加速奥特能平台车型在中国市场落地，并持续推动武汉汽车产业绿色发展。

作为上汽通用汽车的第四个制造基地，自成立以来，武汉基地快速发展，已形成包括两个整车厂和一个动力总成厂在内，集精益化、敏捷化、柔性化、模块化于一体的现代化绿色智能生产基地。2021年，基地获评“武汉市十大智能标杆工厂”，成为上汽通用汽车完善全国产能布局、撬动潜力市场的重要平台。

如今，武汉基地有属地化管理的零部件供应商131家。自2015年建成投产以来，基地已累计生产整车超过391万辆，发动机近522万台，创造产值超过3472亿元，为促进区域经济社会发展、产业升级作出了贡献。随着武汉奥特能超级工厂投产，新款智能纯电车型也同期下线，将为消费者购车带来更多选择。

如今，科技正在重塑整个汽车行业，电动化、智能网联化的高速发展正在加速产业变革，也使消费模式越来越多元化。着眼于中国市场与消费者对前沿出行科技和智能出行生活的需求，上汽通用汽车不断整合优势资源，以新技术、新产品、新体系、新体验和新业务模式，加速推动面向未来的产品与业务布局。

在去年宣布投入500亿元用于电动化、智能网联化技术领域的基础上，上汽通用汽车近期继续加大投入，到2025年预计将达700亿元。依托上海和武汉两座超级工厂的智造体系优势，以及泛亚汽车技术中心新能源试验大楼和广德电池安全试验室的电池开发验证能力，上汽通用汽车旗下品牌的奥特能车型正加速落地。未来5年，企业将推出更多车型，力争覆盖多个细分市场。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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