本报记者 韩俊杰

薛平是合肥工业大学2019级博士研究生，在校期间，他一直在校友创办的科技公司参与科研工作。“校企融合，让我更明确了研究方向和应用前景，更坚定了从事科研的信心。”薛平说。

近年来，合肥工业大学实施“人才强校”战略，充分发挥校友资源，汇聚人工智能、集成电路、先进制造等相关学科优势，与高新技术企业形成了紧密合作伙伴关系，探索实践“产教融合、教研一体、协同育人、联合攻关”的创新型人才培养新模式。学校70%以上毕业生服务于高端装备制造业、信息技术产业等国家重要行业，为国家战略需求和地方经济发展提供了人才支撑。

“我们与行业领军企业深度合作，将人才培养优势与行业企业实际需求紧密融合，一方面为企业培养真正留得住、干得好、用得上的高水平创新型人才，同时也为毕业生迅速成长为行业人才打牢基础。”合肥工业大学校长郑磊说。如今，在一批安徽龙头企业中，合肥工业大学毕业生已成长为骨干力量。

合肥工业大学食品质量与安全专业本科生刘鑫汉一入校就加入相关科研团队，参加研发工作。经过努力，团队成功实现技术替代，并成立公司加快产业化进程。“相关产品已应用于国内食品龙头企业的10余条生产线，去年实现产值近1800万元。”刘鑫汉说。在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛上，该成果在高教主赛道本科生初创组获得金奖。

“一生一项目”“一生一比赛”，是合肥工业大学创新创业教育的生动局面。学校鼓励支持本科生进实验室，参与导师科研项目，依托导师科研项目申报国家级、省级、校级大学生创新创业训练计划项目；鼓励支持各学院积极承办、参加各类高水平学科竞赛。据统计，2017年到2021年，合肥工业大学共立项大学生创新创业训练计划项目5442项，实现了在校生创新创业项目及比赛的全覆盖。

“学校通过科学化、系统化、制度化、规范化体系设计，形成了价值塑造、创新实践、技能拓展、素质养成与知识传授相结合的育人模式，擦亮了学校人才培养的‘金字招牌’。”合肥工业大学党委书记余其俊说。近年来，该校毕业生毕业去向落实率屡创新高，一批批高水平创新型人才迅速成长，在各行各业贡献自己的青春力量。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 12 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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