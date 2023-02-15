本报记者 王 珂

在北京，前来稻香村门店购买时令糕点的市民络绎不绝；在上海光明集团打造的“华山263老字号品牌馆”，骑上凤凰牌自行车、戴上VR眼镜，“穿梭”在上世纪的外滩和今天的陆家嘴，成为一种全新的旅游体验……新春伊始，越来越多老字号品牌受到消费者青睐。

老字号是我国工商业发展历史中孕育的“金字招牌”，与百姓生活密切相关，在满足居民消费需求方面发挥着重要作用，是做好恢复和扩大消费工作的一个重要切入点。《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出，“打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌。”对很多人来说，老字号就是时令年节中的一家铺子、一抹味道、一丝乡愁，饱含着老百姓对“节日气息”和“家乡味道”的记忆。

商务部相关负责人介绍，目前，我国有中华老字号1128家、地方老字号3277家，其中有701家中华老字号创立至今超过100年，历史最悠久的北京便宜坊从创立到今天已经走过607年的岁月。从行业看，这些老字号广泛分布在食品加工、餐饮住宿、居民服务等20多个领域，既有柴米油盐，也有琴棋书画。从规模看，全国老字号年营业收入超过2万亿元，在消费促进、产业升级、文化引领、民族自信等方面发挥着重要作用。

老字号的优势在于老品牌、老技艺、好信誉、好口碑，但也不能躺在功劳簿上“吃老本”。前不久，商务部会同文化和旅游部、市场监管总局等部门联合印发《中华老字号示范创建管理办法》，将在继续开展认定的同时，建立动态调整的管理机制，对中华老字号加强监测跟踪，进一步建立健全老字号保护传承和创新发展的长效机制，持续出实招、出硬招，把“金字招牌”擦得越来越亮。

《 人民日报 》（ 2023年02月15日 19 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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