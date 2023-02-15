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我国将从四方面下功夫做好“土特产”文章

2023年02月15日08:39 | 来源：新华网
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原标题：我国将从四方面下功夫做好“土特产”文章

　　新华社北京2月14日电（记者陈冬书、于文静）我国将从彰显特色、产业融合、优化布局、联农带农等四方面下功夫，做好“土特产”文章，推动产业振兴、农民增收致富。

　　这是中央农办主任、农业农村部部长唐仁健14日在国新办举行的新闻发布会上表示的。

　　产业振兴是乡村振兴的重中之重。唐仁健表示，2022年底召开的中央农村工作会议明确要求做好“土特产”文章。今年中央一号文件据此对乡村产业高质量发展作出了具体部署，下一步要重点从四个方面下功夫：

　　——彰显特色。乡村产业发展的关键是用好一方水土。要适应市场需求的变化，紧紧依托农业农村特色资源，开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值。因地制宜选准产业发展的突破口，把乡村资源优势、生态优势、文化优势转化为产品优势、产业优势。

　　——产业融合。做大做强农产品加工流通业，培育发展预制菜产业，促进农产品就地加工转化增值。推动农文旅融合，加快发展面向城乡居民消费需求的现代乡村服务业，鼓励发展乡村餐饮购物、文化、体育、旅游休闲、养老托幼、信息中介等生活服务，推动农村由卖产品向同时卖服务转变。

　　——优化布局。培育壮大县域富民产业，以各类产业园区建设为抓手，完善县乡村产业空间布局，立足县域统筹规划发展，科学布局生产、加工、销售、消费等环节。

　　——联农带农。一方面要引导企业发挥自身优势，在带动农户、服务农户中发展壮大，加快形成企业和农户在产业链上优势互补、分工合作的格局。另一方面完善社会资本投资农业农村的指引，对下乡的资本在引入、使用、退出等方面进行全过程监管。让农民最大限度受益，切实保障农民的利益。

(责编：赵竹青、陈键)
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