原标题：激活人才引擎 下好绿色经济“先手棋”

日前，天津排放权交易所有限公司开展了碳交易员培训工作，旨在顺应时代发展要求，充分发挥碳市场优势，构建碳交易领域专业技术人才培养和发展的长效机制，为构建绿色低碳的产业链提供智力保障和人才支撑。

碳交易员是指能够按照《碳排放权交易管理办法》等文件规定，以及碳排放权交易机构的相关规则，制定企事业单位碳排放权交易方案，进行企事业单位碳排放权的购买、出售、抵押等各项操作的专业人员。其主要职能是熟知碳交易原理和行业企业配额分配规则，深度了解碳交易体系和市场动向，帮助企业开发和管理碳资产，制定企事业单位碳排放权交易方案，通过碳排放权购买、出售、抵押等帮助企业完成履约或碳排放权交易，降低碳减排等环境成本，助力企业实现“碳中和”，获取更大的市场收益及商业价值。

2021年10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，方案指出：要将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。同时，该方案指出要加强创新能力建设和人才培养，创新人才培养模式，深化产教融合。

据悉，为全面推行以市场导向为主的碳交易体系，提高资源能源节约高效、循环利用，推动能源可持续发展，天津排放权交易所基于我国碳交易市场现状，进行深入调研，邀请了碳排放权交易所资深专家及众多顶级专家学者打造培养碳交易员的课程培训体系，详细解读碳排放权有关政策和技术标准体系，开展了国内国际自愿减排市场及交易机制、碳市场定价原理及价格影响因素、碳资产管理与项目开发、核查流程及要求、绿色金融创新与实践等重点课程，以此提升碳交易员专业能力和综合素质。

天津排放权交易所成立于2008年9月，是全国首家综合性环境能源交易机构；国家首批温室气体自愿减排交易备案交易机构之一；天津区域碳市场、建筑能效市场和主要污染物市场指定交易平台；天津碳普惠创新示范中心；天津自贸区联动创新示范基地；碳标签授权评价机构；天津市政府指定的全国碳市场联建实施机构。2016年9月5日，国家发改委同意天津市发改委委托天津排放权交易所设立全国碳市场能力建设（天津）中心。

随着3060“双碳目标”的提出，碳排放权交易作为应对气候变化与减少温室气体排放的重要手段，将成为推进低碳经济转型的强大动力，碳交易专业技术人才也必将发挥关键作用。实现双碳目标是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，需要掌握专业技能的碳交易员算好节能减排“明白账”，下好绿色经济“先手棋”。碳交易员作为绿色发展的探路者，将成为推进“双碳”工作的行家里手，为我国低碳绿色发展贡献智慧力量。（柯岩）

(责编：赵竹青、陈键)

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