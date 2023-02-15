原标题：广西出台方案进一步深化自贸试验区改革开放

记者2月14日从广西壮族自治区政府新闻办举行的新闻发布会获悉，自治区人民政府近日出台了《进一步深化中国（广西）自由贸易试验区改革开放方案》，从投资自由便利、贸易自由便利、跨境资金自由便利、运输往来自由便利、要素资源自由便利等8部分共计23个方面进一步推动深化改革和扩大开放，促进广西自贸试验区成为服务国内国际双循环市场自由便利地核心区。

中国（广西）自由贸易试验区工作办公室专职副主任白岚介绍，根据方案，在坚持面向市场、服务企业主体方面，广西自贸试验区将全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，建立与负面清单管理方式相适应的事中事后监管制度，持续深化“证照分离”改革、商事登记确认制改革试点和“双随机、一公开”监管；在联动内外、整合各类资源方面，有序推进电信、互联网、教育等领域开放，探索建立广西自贸试验区数字化国际投资“单一窗口”，大力发展跨境电商、离岸贸易、数字贸易等对外贸易新业态新模式。

在优化要素供给方面，广西自贸试验区围绕跨境资金、运输往来、要素资源等方面，提出构建金融开放创新和风险防控的服务体系、跨境多式联运高效衔接的交通物流服务体系、面向东盟的跨境产业链供应链体系和更加便利的人才发展体系。同时，广西自贸试验区将继续深化改革，突出广西自贸试验区“跨境”特色，探索创新边境贸易，加快智慧口岸建设，探索中越跨境无人驾驶运输模式和24小时无人化智能通关，推动构建中国—东盟多式联运联盟，提升面向东盟的人民币跨境使用水平和跨境劳务合作试点水平。

此外，在开放发展、探索创新方面，广西自贸试验区将加快探索制度型开放，打造高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）示范项目集聚区，对标《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）规则，在服务贸易、金融开放、数字经济等重点领域开展先行先试和风险压力测试。（记者雷嘉兴）

(责编：赵竹青、陈键)

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