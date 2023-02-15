新华社记者郭宇靖、张骁、侠克

原标题：强信心·开新局丨“抢”抓时间，“拼”出发展新气象——北京推动重大项目建设落地观察

北京东六环地下40米深处，“京华号”盾构机驾驶室内，中铁十六局“90后”盾构机长杨博文目光紧锁屏幕、指尖微调参数，精准操控长150米、重4300吨的“地下蛟龙”，以磅礴之势向前掘进。

“京华号”盾构机驾驶室内，“90后”盾构机长杨博文（右一）正紧盯屏幕操作。新华社记者郭宇靖摄

这里是高速公路盾构隧道施工现场，也是推动北京城市副中心建设和京津冀协同发展的工程第一线。隧道2024年通车后，地上17条道路将陆续贯通，成为“缝合”城市空间的创新实践。

“项目开工以来捷报频传。今年春节也没有停工，为节后全面迅速达产和稳定作业创造条件。”首发建设公司东六环项目处副总经理柴东然介绍，目前“京华号”“运河号”两台“大国重器”均已完成总掘进量的七成以上。

瞄准现代化基础设施建设，重大项目加紧开工，在带动扩大有效投资的同时，也通过优化产业布局，推动经济“热”起来，助力城市“活”起来。

2月4日，总用地面积13公顷、总投资超过70亿元的丽泽北区地下基础设施及综合开发配套项目开工，标志着北京丽泽国际金融城正式进入启动阶段。

2022年，丽泽国际金融城所在的丽泽金融商务区，配套设置不断完善，累计释放产业空间190万平方米。

政府“筑巢引凤”，产业加速腾飞。近日，随着全球跨境支付公司TTMFS中国总部易付达网络技术服务（中国）有限公司正式入驻，丽泽金融商务区入驻企业已达1000家，“金融+科技”产业链初步形成。根据规划，到2035年，这里将建成首都发展新的增长极，成为具有国际影响力的全球新兴金融高地。

一方面拉动首都投资稳步增长，一方面加快提升供给质量，重大项目建设快速落地，还在持续提升城市品质，充分激发经济增长潜力。

连日来，在东城区王府井大街的喜悦购物中心改造现场，内建装饰装修、机电安装、外立面更新等工作马不停蹄，升级改造加快进行。

“项目投资2亿多元、建筑面积超过7万平方米，预计今年国庆前夕全面亮相。”王府井集团常务副总裁周晴说，截至目前，已有500家意向品牌进入签约阶段。作为北京国际消费中心城市建设重点项目，这里将成为北京潮流文化新地标，助推王府井商圈焕新升级。

王府井喜悦购物中心升级改造项目外立面效果图。（受访者供图）

北京市发展改革委有关负责人表示，包括喜悦购物中心改造在内，1月底，北京50个市区重大项目集中开工，总投资约486亿元。此外，2、3月份北京市还计划开工市区重大项目110个，总投资近2200亿元。

作为现代化产业体系布局的“重头戏”，2月10日，京东方第6代新型半导体显示器件生产线在北京经济技术开发区正式开工建设。这条生产线总投资达290亿元，将于2025年实现投产，进一步增强北京高端显示技术布局。

随着“元宇宙”的持续升温，被视为元宇宙入口的AR、VR也迎来新一轮产业高潮。“京东方将全面统筹资源，建成技术最先进、产能最大的VR用液晶显示生产基地，推动全球半导体显示产业升级。”京东方董事长陈炎顺说。

开局关乎全局，起步就要冲刺。北京市发展改革委有关负责人表示，北京正以“拼”和“抢”的紧迫感，有力有序推动重大项目应开尽开、应复早复，集中力量推动一批既利当前又惠长远的重大投资项目落地，奋力推动新时代首都发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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