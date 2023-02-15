人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

贵阳大数据交易所累计交易额达5.49亿元

2023年02月15日08:51 | 来源：科技日报
小字号

原标题：贵阳大数据交易所累计交易额达5.49亿元

　　2月13日，贵州省大数据工作会召开。消息显示，截至2023年2月9日，贵阳大数据交易所累计入驻数据商460家，累计交易额5.49亿元。

　　贵阳大数据交易所是全国第一家大数据交易所，于2015年在贵阳高新区挂牌运营。借助贵阳高新区的大数据和人才优势，贵阳大数据交易所聚焦算力交易，依托全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点，以数据中心在贵阳贵安的集聚效应，通过技术创新和模式创新，推动算力产品及服务进场交易，建立安全有效的数据流通交易全业务流程。经优化提升后，贵阳大数据交易所发布了全国首套数据交易规则体系，率先探索解决“数据确权难”“数据定价难”“数据监管难”等难题。

　　未来，贵阳大数据交易所将加快发展数据流通服务产业，深挖“数据钻石矿”，围绕打造国家数据生产要素流通核心枢纽，为国家探索数据流通交易新模式、新路径，力争打造“手中有货、市场有需、交易有量”的国家级数据交易所。（记者何星辉）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：探索现代农业发展道路 注重特色建设农业强国
　　人民网北京2月14日电 （记者李彤）“当前，我国农业农村发展政策好、机遇多、势头猛，正处在快速发展的新阶段。”“要把各类市场主体以全产业链经营等方式联结起来。…
税务部门曝光4起涉税违法违规案例 涉网络主播、普通纳税人及涉税中介
　　人民网北京2月14日电 （记者车柯蒙）2月14日，税务部门集中曝光4起涉税违法违规案件，其中，包括2位网络主播偷逃税被处罚、1名自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处、违规发布涉税虚假宣传信息1涉税中介被暂停受理业务。 西安市税务局第三稽查局依法对网络主播贾亚亚、加婵婵偷逃税案件进行处理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部