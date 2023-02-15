原标题：贵阳大数据交易所累计交易额达5.49亿元

2月13日，贵州省大数据工作会召开。消息显示，截至2023年2月9日，贵阳大数据交易所累计入驻数据商460家，累计交易额5.49亿元。

贵阳大数据交易所是全国第一家大数据交易所，于2015年在贵阳高新区挂牌运营。借助贵阳高新区的大数据和人才优势，贵阳大数据交易所聚焦算力交易，依托全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点，以数据中心在贵阳贵安的集聚效应，通过技术创新和模式创新，推动算力产品及服务进场交易，建立安全有效的数据流通交易全业务流程。经优化提升后，贵阳大数据交易所发布了全国首套数据交易规则体系，率先探索解决“数据确权难”“数据定价难”“数据监管难”等难题。

未来，贵阳大数据交易所将加快发展数据流通服务产业，深挖“数据钻石矿”，围绕打造国家数据生产要素流通核心枢纽，为国家探索数据流通交易新模式、新路径，力争打造“手中有货、市场有需、交易有量”的国家级数据交易所。（记者何星辉）

(责编：赵竹青、陈键)

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