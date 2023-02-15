原标题：上海银行“火花”启航 打造金融科技创新合作圈

首笔销售合同签订完成后，位于上海张江的人工智能A企业负责人武总终于松了一口气。从企业成立到现在已经三年，为了帮助更多国内企业实现数字化转型，武总带领团队在“数据+AI+业务”端到端的超自动化平台及解决方案上不断攻坚克难，然而一直苦于找不到实际场景落地，而由于没有实际应用场景，各企业及投资者对于该平台的设计理念及技术落地没有足够的信心。

“正在我们彷徨的时候，上海银行创新孵化平台识别到我们技术的先进性和实际应用的可行性，突破性地与我们合作，共设共研建成了金融数据应用中台，共同申请了软件著作权......”从世界级TOP期刊上发表学术论文，到入选“中国人工智能明星创业公司TOP10”，再到现如今产品获得市场认可。“多亏上海银行创新孵化平台的大力支持，我们的产品才能如期投向市场。”武总坦言。

金融科技创新的“策源地”

如今，上海银行这一孵化平台已经有了正式的名字：火花平台。2月14日，上海银行火花平台发布会在上海城创金融科技国际产业园举办，在上海市国资委指导下，邀请了华东师范大学长三角金融科技研究院、上海金融科技产业联盟等政研企机构共同参与。

上海国资“创新汇”品牌以“创新·汇聚”为内涵，火花平台在此指导下，秉承“思维碰撞，创造灵感”的创新理念，打造上海银行创新孵化平台。为内外部创新同行者提供交流机会与资讯窗口。

“火花”有碰撞，有融合，从而带来创新和希望。上海银行火花平台，更是被赋予厚望：成为该行金融科技创新的“策源地”。“上海银行将依托该平台，以更加开放的心态、灵活的模式，一如既往地与社会各界，携手共建金融科技创新，深入运用数字金融技术，提升数字金融经营水平，构建有温度的数字金融服务体系，在支持社会经济、服务民生普惠中践行初心，在服务国家发展战略和上海人民城市建设中，不断提升自身的核心竞争力，为上海银行高质量转型发展注入科技新动能。”上海银行副行长胡德斌表示。

打造金融科技创新合作圈

当天除了发布会，上海银行还举办了首届创新沙龙交流活动。汇聚“政产学研用”多方资源，以“跨界碰撞谋创新”为落脚点，搭建新思路、新产品、新技术交流桥梁，促进科技成果供给端和需求端的精准对接，推动科技成果快速转化为转型发展新动能，更好地赋能民生普惠与实体经济。

本次活动以“火花”为主题，一是面向市场打造上海银行创新品牌，宣传开放合作的创新机制和战略。二是推动“揭榜挂帅”落实落地，促进金融科技创新交流，加强外部创新资源储备，提升创意孵化与创新项目的转化效率与质量。

胡德斌表示，期待未来各方与上海银行携手并进，依托“火花”平台及创新沙龙系列活动，共建“金融科技创新交流合作圈”，为创新合作发展提供更多可能，为创新交流提供更广阔的舞台，为金融科技创新发展注入新动能。

(责编：董童、李源)

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