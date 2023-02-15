原标题：市场首支乡村振兴领域定制债券指数正式发布

2月14日，“中债-农行乡村振兴债券指数”（财富指数代码CBC07201）在北京发布。该指数是农业银行与中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）联合编制开发的市场首支乡村振兴领域银行定制债券指数，是双方积极响应国家乡村振兴战略的重要举措，旨在贯彻落实2023年中央一号文件精神，强化金融服务实体经济的核心功能，引导更多社会资金流向乡村振兴重点领域和薄弱环节。

“中债-农行乡村振兴债券指数”聚焦乡村振兴主题资产配置，样本涵盖了“三农”专项金融债和募集资金明确用于乡村振兴用途的各类债券。指数构建具有透明度高、波动率低、分散度强等特征，预期收益明确、信用风险可控，契合被动化投资的风险管理需求和流动性偏好，可以为广大投资机构提供权威、有效、稳健的走势信息、投资参照和跟踪标的。通过探索创设基金产品、理财产品等指数挂钩产品，可进一步丰富指数应用场景，有利于扩大债券投资主体，更好满足各类投资者的差异化诉求，为运用投行手段赋能客户发展提供新的路径选择。

农业银行董事长谷澍指出，近年来，农业银行始终坚持服务“三农”不动摇，把服务乡村振兴作为全行业务经营工作重中之重，持续完善组织体系、加强资源配置、优化服务模式、创新金融产品，获得各界广泛认可。2023年中央一号文件强调要“发挥多层次资本市场支农作用”，此次与中央结算公司联合推出“中债-农行乡村振兴债券指数”，是双方着眼深化乡村振兴金融服务，共同取得的又一创新成果，具有良好示范效应和引领作用。

中央结算公司董事长王大庆表示，一直以来，中央结算公司坚持贯彻落实国家乡村振兴重大战略决策，积极助推债券市场融资工具和产品创新。农业银行是中央结算公司最为重要的战略合作伙伴之一，“中债-农行乡村振兴债券指数”作为全市场首支乡村振兴领域的银行类机构定制债券指数，在推动乡村振兴债券市场发展方面为同业树立了典范和标杆，是双方深化彼此业务合作的又一重要里程碑。中央结算公司将与农业银行一道，以高质量金融服务助力乡村振兴，共同推动中国债券市场发展与创新。

(责编：董童、李源)

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