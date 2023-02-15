央行开展4990亿元MLF操作 利率不变
2023年02月15日17:18 | 来源：新华社
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为维护银行体系流动性合理充裕，2月15日中国人民银行开展4990亿元中期借贷便利（MLF）操作和2030亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求，中标利率均与前次持平。
央行官网截图
其中，MLF操作期限为1年，中标利率2.75%；逆回购操作期限为7天，中标利率2%。
由于当月有3000亿元MLF操作到期，此次MLF操作为增量续做。东方金诚首席宏观分析师王青认为，这表示在1月我国新增人民币贷款创下单月历史新高后，政策面将继续支持银行信贷投放适时靠前发力，补充银行体系中长期流动性，增强银行贷款投放能力。（记者张千千）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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