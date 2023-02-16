本报记者 李凯旋

机械运转，蒸汽升腾。在四川省绵阳市三台县佳联印染公司的生产车间内，布料经过生产线作业，成为具备防水、阻燃等多种性能的工装面料。一旁的空地上，工人正忙着组装新设备，整个生产线的技术改造也在紧张进行中。

作为工装面料研发制造企业，佳联印染公司主要从事特种防护工装面料的研发和制造。这两年，企业发展势头足，订单源源不断，却面临新的问题：现有的生产规模有限，不得不眼看着部分机会溜走；想扩大生产，资金和用地都是难题。

为了让助企纾困政策更快更直接地触达企业，2022年5月起，绵阳市开始为每家企业送上“四川助企纾困政策明白卡”。薄薄的卡片，聚焦税收优惠、物流成本等企业最关心的6个方面，精选24条政策，细致描述。扫描卡片上的二维码，还能查阅实时更新的政策库，一键咨询申报。

截至目前，绵阳市已累计印发45万份明白卡，精准推送47万条政策明白卡短信。在市、县、乡镇联动宣传下，基层干部一户户走、一家家送，确保明白卡发放到位。

“人社、税务等跟企业打交道较多的部门组织联合宣讲会，讲解明白卡上的政策。”佳联印染公司行政部经理杜涛觉得暖心：“会后干部回访也勤，手把手帮我们把可用的惠企政策筛选出来。”

政策讲得明白，更得落实到位。绵阳双汇食品有限责任公司副总经理胡波将明白卡上和公司有关的内容勾画出来，还没来得及细细研究，公司所在地涪城区的工作人员就带着梳理好的政策材料上了门。“通过认真沟通，当月就成功兑现了各类资金补贴200余万元。我们利用这笔资金扩大生产和吸收就业，招收了300多名新员工，公司产量得到很大提升。”胡波表示，政府“点对点”的助企服务让公司更有信心抓机遇、拓市场。

“绵阳市将加大政策宣传力度，继续提高企业政策知晓度和受益面。”绵阳市经信局副局长勾承宽说，要下功夫面对面听取意见、实打实解决问题，坚持不懈优化营商环境。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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