北京丰台推动商业企业转型提质
2023年02月16日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月15日电 （记者贺勇）15日，北京市丰台区发布《丰台区推动商务经济高质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）。丰台区商务局党组书记、局长许渊源介绍：《若干措施》从促进消费市场活跃、优化社区便民网络建设、推动外向型经济提质增效等七大方面，发布14条具体支持举措。
近年来，丰台区坚持锻长板、补短板、强弱项、提能级，推动商业企业转型提质。数据显示，2022年，丰台区实现社会消费品零售总额1330亿元，完成出口额371亿元，同比增长8%，并已连续两年每年培育引进外资企业50家以上。
《 人民日报 》（ 2023年02月16日 10 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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