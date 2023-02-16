原标题：央行：精准加强重点领域和薄弱环节金融支持

新华社北京2月15日电（记者吴雨）记者15日从中国人民银行获悉，人民银行将做好政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款等稳经济大盘政策工具存续期管理，完善支持普惠小微、绿色发展、科技创新等政策工具机制，精准加强重点领域和薄弱环节金融支持。

人民银行日前召开的2023年金融市场工作会议指出，要提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系的能力，支持加快构建新发展格局。深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步健全融资配套机制，推动普惠小微贷款稳定增长。切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。

会议提出，动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

此外，会议要求，要系统性研究推进金融市场体系建设，加快完善金融市场法制和基础性制度，提升服务实体经济和防范化解风险的能力。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管，支持平台企业健康规范发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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