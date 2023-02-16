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全方位夯实粮食安全根基 推动产能再上新台阶

2023年02月16日09:05 | 来源：经济参考报
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原标题：全方位夯实粮食安全根基 推动产能再上新台阶

　　确保国家粮食安全是建设农业强国的首要任务。去年我国粮食生产再获丰收，为稳定经济大盘提供了重要支撑。但粮食需求仍在刚性增长，端牢饭碗的压力越来越大。

　　今年中央一号文件提出，全力抓好粮食生产，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，稳住面积、主攻单产、力争多增产。记者获悉，下一步，相关部门将抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加力扩种大豆油料，全方位夯实粮食安全根基，努力推动粮食产能早日迈上新台阶。

　　推动产能再上新台阶

　　一年之计在于春。眼下，全国春耕备耕正由南到北陆续展开，为夺取全年粮食丰收奠定基础。

　　保障粮食和重要农产品稳定安全供给是建设农业强国的头等大事。我国粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上，特别是去年克服疫情灾情、国际粮价剧烈波动和农资价格高企等多重不利因素，再夺丰收，为稳预期、稳物价、稳信心提供了重要支撑。

　　中央一号文件继续把抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供放在首位，要求确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，稳住面积、主攻单产、力争多增产，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。

　　“要集中必要资源力量和手段，努力推动粮食产能早日迈上新台阶。一千亿斤一个台阶，就意味着到1.4万亿斤以上。”农业农村部部长唐仁健说。

　　提产能大豆玉米是关键。“近年来，受疫情、国际地缘政治等因素影响，全球产业链和供应链受到冲击，我国粮食与棉油糖等重要农产品的稳定安全供给面临一定挑战，特别是食用油等对外依存度较高。在此背景下，提高这些产品的国内产能就显得非常迫切。”中国农业大学经济管理学院教授韩一军说。

　　中央一号文件明确，实施玉米单产提升工程。唐仁健表示，将加力扩种大豆油料，扎实推进大豆玉米带状复合种植，支持东北、黄淮海地区开展粮豆轮作，稳步开发利用盐碱地种植大豆，多油并举来扩面增产。

　　全方位夯实粮食安全根基

　　保障粮食安全，在措施上重点要强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础。

　　耕地是粮食生产的“命根子”。中央一号文件强调，加强耕地保护和用途管控，完成高标准农田新建和改造提升年度任务，重点补上土壤改良、农田灌排设施等短板，制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案。

　　旱涝保收、高产稳产的高标准农田建设是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。到2022年底，全国累计建成10亿亩高标准农田，占我国19.18亿亩耕地的一半以上。

　　“中央一号文件已连续12年强调高标准农田建设，今年对高标准农田建设提出了新要求和新任务，首次将‘制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案’写入其中。”农业农村部农村经济研究中心副研究员郭军说。

　　郭军表示，持续推进高标准农田建设，不仅要建好，还要用好管好，统筹推进高效节水灌溉，健全长效管护机制，加强黑土地保护和坡耕地综合治理。

　　同时，还要强化农业科技和装备支撑。中央一号文件强调，推动农业关键核心技术攻关，深入实施种业振兴行动，加快先进农机研发推广。“加快农业科技自立自强，聚焦提高单产，逐个品种拿出良田、良种、良法、良机、良制集成组装的综合性解决方案，向科技要产量、要产能。”唐仁健说。

　　农业农村部数据显示，2022年我国农业科技进步贡献率达到62.4%。我国农业科技创新整体水平已经迈入世界第一方阵。核心种源和新品种培育、底盘技术、丘陵农机等领域都取得了阶段性突破。部分原创科技成果领跑世界。

　　“科技创新是推进农业农村现代化的根本动力。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说，应该在政策机制上创新突破，积极吸引集聚国际优秀农业科技人才、团队、资源等创新要素，统筹国内国外两个市场和全球科技资源，实现农业大国向农业强国的跨越。

　　健全机制保障调动两个积极性

　　提高粮食产能还要“强政策”，健全农民种粮挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障，调动和提升农民种粮和主产区抓粮积极性。

　　2022年，我国粮食生产逆势夺丰收，离不开一系列超常超强的粮食生产支持政策。其中，中央继续提高稻谷小麦最低收购价，三次向实际种粮农民合计发放400亿元一次性补贴，比2021年翻了一番；增加产粮大县奖励，扩大轮作资金规模；安排70亿元支持夏粮促壮稳产，安排100亿元支持秋粮抗高温干旱，有力地调动了农民生产的积极性。

　　中央一号文件明确，继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，稳定稻谷补贴，完善农资保供稳价应对机制。健全主产区利益补偿机制，增加产粮大县奖励资金规模。逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围。

　　“以价格、补贴、保险‘三位一体’的扶持政策体系来保障种粮农民的生产成本，让农民种粮不吃亏；以逐步完善的利益补偿机制让主产区抓粮经济上得实惠。”农业农村部农村经济研究中心研究员曹慧说。

　　此外，唐仁健表示，今年继续把经国务院同意的粮食生产目标任务下达各省（区、市），分品种压实种植面积。严格省级党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核，以责任落实推动政策落实和工作落实。（记者 汪子旭）

(责编：赵竹青、陈键)
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