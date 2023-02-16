原标题：加强人才培养 守护百姓“舌尖上的安全”

民以食为天，食以安为先。食品安全问题直接关系到国计民生和人民生命健康，随着人们对美好生活的向往，对食品安全也提出越来越高的要求。我国历来高度重视食品安全问题，站在党和国家事业发展的战略高度，陆续出台了《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务许可管理办法》等一系列有关食品安全的法律法规，化解食品安全风险，切实落实食品安全主体责任。

2022年9月22日，市场监管总局发布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，文件指出具有一定规模的食品生产经营企业在配备食品安全员的同时，应当依法配备食品安全总监，明确企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等的岗位职责。与此同时，我国各地区市场监管局全面开展“守底线、查隐患、保安全”专项行动，深入排查食品安全风险隐患，提升食品安全监管水平，全面保障居民“舌尖上的安全”。

据相关数据显示，截至目前，我国已发布食品安全国家标准1455项，包含2万多项指标，涵盖了从农田到餐桌、从生产加工到产品全链条、各环节主要的健康危害因素，保障全人群的饮食安全。从严格执行的食品安全标准，到严格的食品运输、陈列、贮存要求，都是我国企业特别是中小型企业所面临的现实困难。同时随着社会的发展，科技的进步，潜在的食品安全新风险、新问题悄然滋生，食品安全仍存在不少隐患。食品安全领域面临着诸多挑战，对构筑食品安全坚实壁垒的“食安人”也提出了更高的要求。

为扎实建立食品安全领域人才培养机制，促进食品行业健康发展，国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称“市场监管总局认研中心”）依据自身职能属性，在相关政策引导下开展了包含食品安全员、食品安全管理师和食品安全总监在内的专项人员培养培训及能力验证工作。以专业人才培育为抓手，助力相关企业落实食品安全主体责任，规范生产经营管理，打牢食品安全基础，推动我国食品安全工作不断迈上新台阶。

健康中国，食安先行。食品安全是一项关系国计民生的社会性工程，具有很强的综合性、创新性、技术性。随着食品安全领域发展对从业人员提出了更高的要求，既要严管、严防、严控各类食品安全风险隐患，又要把控从农田到餐桌的每一道防线。食品安全专项人员能力验证作为育才、养才的重要方式，将为输送更多、更优质的食品安全领域综合型技能人才，注入新动力。

(责编：赵竹青、陈键)

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