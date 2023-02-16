原标题：最大圆筒型浮式生产储卸油装置运抵欧洲

2月14日，记者从海洋石油工程股份有限公司获悉，由我国建造的规模最大、智能化程度最高的圆筒型FPSO（浮式生产储卸油装置）——企鹅FPSO通过“干拖”方式顺利抵达欧洲北海。

企鹅FPSO整体高度118米，相当于42层居民楼的高度，总重约3.2万吨，为目前国内建造的最重圆筒型浮式生产储卸油装置。去年12月，企鹅FPSO从青岛西海岸新区启运发往欧洲。本次拖航采用半潜式运输船以“大船拖小船”的方式，克服时间长、海况差、拖带难度大等困难，历时68天、航行17000余海里后，最终完成拖航任务，创下全球“干拖”作业运输距离最长纪录。

欧洲北海作为中转场地，将开展企鹅FPSO剩余调试及部分水下系统安装等工作，为项目投产做准备。企鹅FPSO储油量40万桶，投产后，预计原油处理能力4.5万桶/天，气处理能力1.2亿立方英尺/天，可满足330万户家庭一年的用气量。

据了解，FPSO是当今海上油气田开发的主流生产装置，能够对海上原油天然气进行初步加工、储存和外输，是集人员居住与生产指挥系统于一体的综合性大型海上油气生产基地，被称为“海上油气处理厂”。圆筒型FPSO具有抵御恶劣海况能力强、适应水深范围大、钢材用量少、经济适用性高等显著优点，代表着国际上FPSO技术的最新发展方向。

企鹅FPSO建造过程中，海洋石油工程股份有限公司项目团队相继攻克导缆器超高精度安装、狭小空间吊装集成等施工难题，突破5项国内首次应用技术，实现20余项工艺创新，标志着我国全面掌握所有船型浮式生产储卸油装置的建造及集成总装技术。（实习记者宋迎迎 通讯员董梅雪）

(责编：赵竹青、陈键)

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