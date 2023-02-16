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我国今年将发射3艘飞船 首次公开征集任务标识

2023年02月16日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：我国今年将发射3艘飞船 首次公开征集任务标识

　　记者15日从中国载人航天工程办公室获悉，2023年我国将发射天舟六号货运飞船、神舟十六号载人飞船、神舟十七号载人飞船。该办公室近日发布《2023年度载人航天飞行任务标识征集活动公告》，首次面向社会公开征集2023年度载人航天飞行任务标识。

　　2022年底中国空间站全面建成后，中国载人空间站工程正式进入应用与发展阶段，每年将发射2艘载人飞船，1至2艘货运飞船。按照飞行任务规划，计划2023年5月发射天舟六号货运飞船，对接于核心舱后向端口，形成三舱两船组合体，此次任务将上行航天员驻留和消耗物资、维修备件、推进剂和应用任务载荷样品，并下行在轨废弃物；5月发射神舟十六号载人飞船，对接于核心舱径向端口，形成三舱三船组合体；10月发射神舟十七号载人飞船，对接于核心舱前向端口，形成三舱三船组合体。两次载人飞行任务期间，将实施航天员出舱活动和货物气闸舱出舱任务，开展空间科学实验和技术试验，开展平台管理常规工作、航天员保障相关工作以及科普教育等活动。

　　据悉，此次主要征集天舟六号货运飞船飞行任务，以及神舟十六号、神舟十七号载人飞行任务标识设计方案及其思路阐述，所有热爱中国载人航天事业的自然人、法人及组织均可参与。作品征集要求充分体现中国元素、载人航天特色和任务特点，具有鲜明的科技与艺术寓意，适当考虑3次任务标识的系统性、协调性和连续性。

　　征集活动截止日期为2023年3月6日24时，后续将进行网络投票和结果公布。（记者付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)
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