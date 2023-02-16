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我国首个甲醇制氢加氢一体站投用

2023年02月16日09:12 | 来源：科技日报
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原标题：我国首个甲醇制氢加氢一体站投用

　　15日，记者从中国石化新闻办获悉，我国首个甲醇制氢加氢一体站投用，该站是由中石化燃料油公司大连盛港油气氢电服“五位一体”综合加能站升级而来，每天可产出1000公斤99.999%高纯度氢气。

　　该项目采用中国石化自主研发的分布式甲醇制氢系统，包含甲醇重整、催化氧化、过程强化、系统集成等多项自主创新成果，系统制氢效率及自动化、智能化水平达到全国领先水平。同时，该系统环保性能优异，生产过程中无固废影响、无废水外排、无尾气污染。在满足加氢站内安全和运营控制要求的前提下，与国内同类运行装置相比，能耗更低、甲醇消耗更少。

　　氢气的储存和运输是制约氢能产业发展的关键环节。我国加氢站主要依靠长管拖车进行运输，运输能力低、成本高、装卸时间长且综合能效低。中国石化甲醇现场制氢项目提供了一个可行的“解题之策”。该座站内甲醇制氢加氢装置产氢能力为每小时500标准立方米，建设采用“撬块化建站模式”，场地利用率为全国最高，主体装置占地仅64平方米，而同等制氢规模的传统设备占地面积超500平方米。该项目布局方便且建设周期短，相比加氢站传统用氢方式，成本可降低20%以上，有利于推广复制。

　　据悉，大连盛港综合加能站处于大连自贸片区，中国石化燃料油公司已在大连自贸片区建成两座油气氢电服“五位一体”综合加能站，并开工建设6座。大连自贸片区已全面布局氢气制、储、运、加、用等环节，构建起包括氢气制取、氢能装备制造、氢燃料电池及其配套零部件、氢燃料电池整车、氢能分布式电源及氢能技术研发检测等在内的氢能产业生态链。该项目的成功投用将有力带动片区氢能装备制造产业进一步发展，也为在全国范围内加快构建安全、稳定、高效的氢能供应网络提供了可复制、可推广经验。

　　据悉，由中国石化牵头组建的北方氢谷职业技能培训学校于2月14日在大连揭牌成立，学校将作为国家氢能产业的制、储、运、用、产、学、研“全链条单位”，致力于培养氢能技术和技能人才，为能源转型提供强有力的人才支撑。中石化大连氢能装备产业园同步签约。（记者操秀英）

(责编：赵竹青、陈键)
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