原标题：AI生成各向无限延伸的虚拟3D城市

美国研究团队开发出一款名为“无限城市”（InfiniCity）的人工智能模型，其可以快速创建出详细的、可向各个方向无限延伸的三维虚拟城市，这对于创建出可供数百万甚至数亿人互动的虚拟现实世界，或训练自动驾驶汽车应对新环境都非常有用。相关研究最近刊发于预印本网站。

创建详细的三维环境需要收集大量真实世界的数据，可能需要庞大的3D设计师团队工作很长时间。为尽可能快速高效地创建出虚拟现实世界，美国科技公司Snapchat下属Snap研究所团队开发出了“无限城市”，并用其创建出了可向各个方向无限延伸的虚拟城市。

研究人员指出，未来如果人们想在虚拟现实空间漫游，就需要这样大的空间。人们无法雇佣数百万3D设计师来创建这些环境，因此未来需要这些生成模型来帮助创建此类环境，以便容纳数百万或数十亿用户。

创建这些城市分3个阶段完成：首先，团队使用在伦敦真实地图上训练的神经网络生成虚拟城市的二维卫星地图，随后另一个神经网络将这些地图转换为三维像素云，代表建筑物或树木等的形状，最后人工智能赋予这些对象纹理，并将其从块状形状转换为类似真实的、拍摄的对象。

研究团队表示，除了创造出可供人们漫游的虚拟现实环境外，这些地图还可帮助训练自动驾驶汽车。被训练可在一地畅行无阻的无人驾驶车辆，如果不了解其他环境，就不太可能应对异地的交通，要做到这一点，需要提高地图的精细程度。最新研究进展也有助设计师和建筑师规划新建筑或开发更大的项目。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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