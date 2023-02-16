人民网北京2月16日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2月14日，工业和信息化部召开2023年化肥生产保供工作座谈会。会议强调，当前化肥供需基本平稳，能够满足“春耕”用肥需求。

会议指出，化肥是保障粮食稳产增产的重要农资，做好化肥生产保供对于维护国家粮食安全至关重要，党中央、国务院高度重视化肥生产保供工作。2022年，在各级有关部门的大力协同和重点化肥生产企业的大力支持下，化肥生产保供任务圆满完成，取得了“数量有保障、时效很及时、价格基本稳定”的不易成绩。当前，化肥供需基本平稳，氮肥磷肥产能充足，钾肥供应形势良好，能够满足“春耕”用肥需求。

会议强调，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，站在维护粮食安全高度，紧紧围绕化肥保供的总体目标任务，高度关注最低限度生产要素保障、协调解决企业生产难题，完善相关政策、稳定企业预期，压实生产企业与淡储企业的责任、高质量做好化肥生产保供工作，优化物流运输销售衔接、提升精细化科学化调配水平，着眼化肥行业可持续发展、系统谋划解决产业链供应链堵点难点问题。要以奋发有为的精神状态、严慎细实的工作作风，确保2023年化肥保供任务顺利完成，促进化肥行业高质量发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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