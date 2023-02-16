人民网北京2月16日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，2月15日，为期40天的2023年铁路春运圆满收官，全国铁路运输安全平稳有序，呈现客货两旺态势，累计发送旅客3.48亿人次，同比增加9473万人次、增长37.4%，日均发送870万人次，恢复至2019年85.5%，其中有11天单日旅客发送量超千万，铁路客流实现大幅回升；国家铁路累计发送货物4.15亿吨，持续保持高位运行。

国铁集团运输部相关负责人介绍，今年春运是党的二十大胜利召开和中央优化调整疫情防控政策后的首个春运，铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院部署要求，更好统筹新阶段疫情防控和铁路春运重点工作，更好统筹发展和安全，全力服务人民群众平安出行、温暖过冬和国民经济平稳运行，圆满完成了各项春运任务，实现了“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的春运目标。

一是充分满足旅客出行需求。按照“充足安排、按需启动，响应快速、应急有备”原则，科学制定客车开行方案；根据铁路12306客票预售、候补数据，动态优化旅客列车开行，科学安排运力，最大限度满足旅客出行需求；针对热门方向和时段，采取开行夜间高铁、动车组重联、增开临客、普速列车加挂车辆等措施，及时增加运力投放。春运40天，全国铁路日均开行旅客列车9410列，比2019年同期增长6.8%，单日最高开行旅客列车10700列，较2019年春运同期增长14%；共开行夜间高铁列车2990列，较2019年春运同期增加845列。

二是有效提升旅客出行体验。优化升级铁路12306系统功能，单日售票量最高达到1325万张，高峰时1秒钟售出车票超过1000张，接近2019年同期峰值；候补购票兑现成功率达75%左右。落实好国家新发布的铁路旅客运输规程，按年龄实行儿童优惠票，春运期间累计售出儿童优惠票1295万张，惠及了更多未成年旅客；优化学生旅客购票规则，累计售出学生票606万张。在全国3400余组动车组列车上推行“铁路畅行码”服务，将站内便捷中转换乘服务的车站增至100个，旅客出行更加便捷高效；在广深港高铁全线实行电子客票，支持旅客使用香港、澳门和台湾手机号进行注册，极大方便跨境旅客出行。

三是全力打造平安健康旅途。严格落实站车疫情防控各项措施，倡导旅客错峰出行，减少人员聚集；强化车站客流组织，积极推广无接触式服务，引导旅客有序分散进站候车，保持安全距离；加强卫生间、洗手池、电梯扶手、座椅等重点处所通风消毒，保持站车良好环境；加强旅行健康宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩，强化自身健康防护；严格规范做好铁路春运一线职工健康防护，加强保洁、安检、餐饮、业务外包人员一体化管理；强化路地联防联控，有序做好应急处置工作。积极应对局部地区雨雪天气，加强运输调度指挥和设备检修维护，为旅客营造了健康安全出行环境。

四是全面保障重点物资运输。精心组织货物运输工作，统筹运用线路、车辆、人员、装卸机具等资源，提升货运保通保畅能力，国家铁路日均装车17.2万车，同比增长0.2%。持续实施电煤保供行动，用好大秦铁路、浩吉铁路、瓦日铁路等煤运大通道能力，加大万吨列车开行力度，电煤日均装车6.2万车，同比增长7%，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数持续稳定在20天以上，确保人民群众温暖安全过冬；加强医药、食品及节日生活物资、粮食、化肥等关系国计民生的重点物资运输，实行精准保供、优先运输；加强企业原材料、产成品运输需求对接，充分保障各地企业复工复产需要；开好中欧班列、西部陆海新通道班列和中老铁路国际货物列车，中欧班列累计开行1802列、发送19万标箱，同比分别增长14%、23%，西部陆海新通道班列发送货物7.41万标箱，同比增长3.7%，中老铁路发送跨境货物32.5万吨，同比增长282%，有力保障了国际产业链供应链稳定。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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