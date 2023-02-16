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2023年春运40天 全社会人员流动量超47亿人次

2023年02月16日12:59 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （记者王连香）据交通运输部消息，根据初步汇总测算，2023年春运40天，全社会人员流动量约47.33亿人次。其中，营业性客运量约15.95亿人次，比2022年同期增长50.5%，恢复至2019年同期的53.5%，铁路、公路、水路、民航分别发送旅客3.48亿、11.69亿、2245.2万和5521.4万人次，分别比2022年同期增长37.5%、55.8%、37.1%和38.7%，分别恢复至2019年同期的85.5%、47.5%、55.1%和75.8%。全国高速公路小客车流量累计11.84亿辆次，载客量约为31.38亿人次，比2022年同期增长18.6%，比2019年同期增长17.2%。

总的来看，2023年春运运力供给充足，运输组织有序，安全形势稳定，防控措施落实到位，服务保障有力，实现了“人民群众平安健康便捷舒畅出行、重点物资运输畅通有序”的目标。今年春运呈现了以下特点：

一是高速公路小客车流量创历史新高。公众选择自驾出行意愿显著增强，春节假期7座以下小客车高速公路免费通行政策继续实行，春运期间自驾出行人数创历年最高，1月27日（正月初六）高速公路小客车流量达6029.1万辆次，为历史峰值。

二是营业性客流量大幅回升。人民群众累积的回乡过年、探亲访友、旅游度假、商务旅行等出行需求集中释放，带动客流迅速攀升，全社会人员流动量、营业性客运量均达到2020年春运以来的新高。

三是各类重点物资运输需求旺盛。“乙类乙管”实施正值春运伊始，全国医疗物资运输需求急剧增长，能源、民生等重点物资处于保供保运的关键时期，春运期间各类重点物资运输需求交织。

四是疫情防控优化调整平稳落地。春运疫情防控措施落实落细，从业人员严格开展防护，社会公众积极主动落实个人健康防护责任，在人流物流大规模流动的情况下，最大限度防止了交叉感染，保障了旅客身体健康，“乙类乙管”在交通运输领域平稳落地。

全国交通运输系统将坚持标准不降、力度不减、干劲不松、一如既往，持续做好春运后续高校学生集中返校、务工人员返岗、农村群众农忙出行等重点群体重点时段服务保障工作，持续强化交通物流保通保畅，奋力加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋。

(责编：王连香、吕骞)
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