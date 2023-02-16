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今年春运全国民航运输旅客5500多万人次 同比增长39%

2023年02月16日17:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月16日电（记者周圆）民航局运输司副司长商可佳16日介绍，今年春运（1月7日至2月15日）我国民航旅客运量大幅增长，累计运输旅客5500多万人次，比去年春运增长39%，恢复至2019年春运的76%；保障航班53.6万班，同比增长15%；平均客座率74%，同比提高10个百分点。

　　商可佳在当日的例行新闻发布会上表示，从单日旅客运输量看，1月27日（正月初六）运输旅客达到179万人次，创下自2021年5月6日以来的新高。在热门航线方面，北京、上海、广州、深圳、三亚、成都等城市间航线需求旺盛，北京至三亚、广州至上海、深圳至成都等15个客运量排名靠前的航段客座率超过85%。

　　据悉，“乙类乙管”措施实施以来，民航适逢春运生产旺季，市场迅速恢复。在国际航线航班方面，上周（2月6日至12日）我国已经恢复与58个国家间的客运定期航班，98家中外航空公司共执行795班航班，比“乙类乙管”措施实施前一周（1月2日至8日）增长65%，通航国家和执飞航空公司数量分别恢复到2019年同期的64%和80%。

　　商可佳表示，随着国际公务商务人员往来和旅游、留学等市场的逐步恢复，航空公司尤其是外航的航班运力调整也将逐步到位，国际航班量有望进一步增加。民航局将与各国民航主管部门保持沟通，及时批复中外航空公司复航和增班计划，更好满足国际旅客出行和经贸交往需要。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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