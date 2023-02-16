新华社北京2月16日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷16日说，中美经贸合作事关两国人民切身利益，对全球经济增长有着举足轻重的作用。2022年，双方统计数据均显示中美双边贸易额创历史新高，展现出较强韧性。这充分说明了中美经济结构高度互补、经贸合作互利共赢的本质。

束珏婷在商务部当天举行的例行新闻发布会上回答有关中美经贸往来及前景的提问时作出上述回应。

束珏婷说，近期中国美国商会表示，对于美国企业来说，中国市场不是“可选项”，而是“必选项”，商会将和会员企业一起把握新的发展机遇。美中贸易全国委员会认为，美中“挂钩”才是让两国人民受益的良策。中方将始终坚持开放合作，以自身发展为世界提供机遇。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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