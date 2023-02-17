本报记者 王俊岭

近年来，在渝企业纷纷加快转型升级，为产业发展创造新赛道、提供新机遇，为经济高质量发展提供新动能。位于重庆市璧山区的重庆大江动力设备制造有限公司在打造数字化工厂的同时积极投入研发新能源产品，在生产和研发两个领域共同推进企业转型升级。图为近日工作人员在该企业数字化工厂内作业。

新华社记者 唐 奕摄

近年来，江苏省常州市大力发展石墨烯产业，建成了专业的国家级孵化器、众创空间和完善的公共服务配套。截至2022年底，常州市集聚石墨烯相关企业180多家，年产值约48亿元。图为在常州富烯科技股份有限公司生产车间，工人在生产线上生产加工石墨烯导热膜。

新华社记者 李 博摄

日前，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》（简称《纲要》），确立了新时期质量工作的全新方位，为统筹推进质量强国建设提供了行动指南、注入了强大动力。

2月16日，国家市场监督管理总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部门相关负责人在国新办新闻发布会上表示，贯彻实施好《纲要》是推进中国式现代化建设、促进中国经济由大向强转变、实现经济社会高质量发展的重要举措，有关部门将下最大气力一个行业一个行业抓质量提升，以更好满足人民对美好生活的追求。

加强“三个体系”建设

质量作为繁荣国际贸易、促进产业发展、增进民生福祉的关键要素，越来越成为经济、贸易、科技、文化等领域的焦点。建设质量强国是推动高质量发展、促进中国经济由大向强转变的重要举措。

国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任田世宏表示，《纲要》提出了2025年和2035年两阶段发展目标，以及推动经济质量效益型发展、增强产业质量竞争力、加快产品质量提档升级、提升建设工程品质、增加优质服务供给、增强企业质量和品牌发展能力、构建高水平质量基础设施、推进质量治理现代化8个方面重点任务。

田世宏说，从《纲要》明确的主攻方向来看，具体可以概括为“三个体系”建设：

建设更适配的质量供给体系。着力推动经济质量效益型发展，增强区域和产业质量竞争力，加快产品、工程、服务提档升级。同时，增强企业质量和品牌发展能力，强化宏观中观微观质量的系统性谋划、整体性推进，打造质量供给体系升级版。

建设高水平的质量基础设施体系。着力加强质量基础设施运行监测和综合评价，合理布局国家、区域、产业质量技术服务机构，打造“一站式”集成服务基地，建设系统完备、结构优化、高效实用的质量基础设施，更好释放质量基础设施服务效能。

建设现代化的质量治理体系。着力健全质量政策、完善质量法治、优化质量监管，深化质量督察和质量工作考核，强化基层治理、企业主责和行业自律，营造政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量的良好氛围。

开展质量提升行动

“开展质量提升行动是建设质量强国的重要抓手，提升产品、工程和服务质量是建设质量强国的重要任务。”国家市场监督管理总局发展局局长黄国梁说，《纲要》要求深入实施质量提升行动，并就产品、工程和服务质量提升作出了具体部署。

在提高农产品食品药品质量安全水平方面，《纲要》提出严格落实食品安全“四个最严”要求，实行全主体、全品种、全链条监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。在提高建筑材料质量水平方面，《纲要》要求加快高强度高耐久、可循环利用、绿色环保等新型建材研发与应用，推动钢材、玻璃、陶瓷等传统建材升级换代，提升建材性能和品质。在提高生产服务专业化水平方面，《纲要》强调发展智能化解决方案、系统性集成、流程再造等服务，提升工业设计、检验检测、知识产权、质量咨询等科技服务水平，推动产业链与创新链、价值链精准对接、深度融合。

国家发展改革委产业发展司负责人龚桢梽说，品牌是经济高质量发展的重要象征，也是质量强国的内在支撑。国家发展改革委将结合《纲要》推动品牌高质量发展。“我们鼓励各地方结合实际，出台品牌建设的相关政策措施，建立健全品牌发展激励和要素保障机制，激励广大企业实施质量品牌战略，提高品牌全生命周期管理运营能力。”龚桢梽说。

保障衣食住行安全

质量安全与企业生产经营和老百姓的衣食住行息息相关。国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司司长段永升说，质量安全事关人民群众生命财产安全和公共安全，《纲要》明确提出实施质量安全监管筑堤工程，着力推进质量治理现代化，强调主要从加强质量法治建设、健全质量政策制度、提升质量监管效能三个方面下功夫。

“加快修订《产品质量法》，完善产品安全、产品责任、质量基础设施等领域法规。依法严厉打击制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权等行为，推进行政执法与刑事司法衔接。支持开展质量公益和集体诉讼，有效执行商品质量惩罚性赔偿制度。”段永升说，要构建重点产品质量安全追溯体系，形成来源可查、去向可追、责任可究的追溯链条。

如何从供给层面直接增强产业质量竞争力？

工业和信息化部科技司负责人毕开春说，要建立“产品质量是设计出来的、是制造出来的、是依靠实验测试来保障的”理念，推动企业把质量工作落实到研发生产经营全过程，持续提升企业的质量管理和质量技术，推动制造业向中高端迈进。

“下一步，我们将围绕推动民生消费质量升级，增强产业基础质量竞争力，引导新技术新产品新业态优质发展，促进服务品质大幅提升等方面，抓好重点任务落实。”黄国梁说。

(责编：胡永秋、白宇)

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