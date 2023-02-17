本报天津2月16日电 （记者龚相娟）天津近日举行制造业项目首批集中签约活动。签约的36个项目总投资668亿元，产融合作授信额度达5000亿元，涉及新一代信息技术、高端装备等重点领域。

天津大力实施制造业立市战略，此次签约的项目高度契合天津市构建现代化产业体系的要求。包括总投资195亿元的5个新能源项目、总投资174亿元的9个新一代信息技术项目、总投资83亿元的6个高端装备项目等在内，新动能项目占比超过八成。

现场还签署了14项产融合作协议，国开行、工商银行等金融机构向制造业企业授信5000亿元，为工业企业提供充沛的金融活水。据悉，2023年全年，总计有20家金融机构将向制造业企业授信6860亿元。

据介绍，下一步，天津将推动优质项目集成集约集聚，市区联动为企业提供全天候、全流程、全周期优质服务，在土地、资金、用工、能源等要素保障方面，用心用情用力为企业解难题，促进项目加快建设、早日竣工投产。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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