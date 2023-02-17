天津首批36个制造业项目集中签约
2023年02月17日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报天津2月16日电 （记者龚相娟）天津近日举行制造业项目首批集中签约活动。签约的36个项目总投资668亿元，产融合作授信额度达5000亿元，涉及新一代信息技术、高端装备等重点领域。
天津大力实施制造业立市战略，此次签约的项目高度契合天津市构建现代化产业体系的要求。包括总投资195亿元的5个新能源项目、总投资174亿元的9个新一代信息技术项目、总投资83亿元的6个高端装备项目等在内，新动能项目占比超过八成。
现场还签署了14项产融合作协议，国开行、工商银行等金融机构向制造业企业授信5000亿元，为工业企业提供充沛的金融活水。据悉，2023年全年，总计有20家金融机构将向制造业企业授信6860亿元。
据介绍，下一步，天津将推动优质项目集成集约集聚，市区联动为企业提供全天候、全流程、全周期优质服务，在土地、资金、用工、能源等要素保障方面，用心用情用力为企业解难题，促进项目加快建设、早日竣工投产。
《 人民日报 》（ 2023年02月17日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业内热议氢能高质量发展：加大技术创新力度 做大做强绿氢产业
- 人民网北京2月15日电 （记者杜燕飞）氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对减少二氧化碳等温室气体排放、实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。在日前举行的主题为“守正创新 绿色发展”的氢能产业发展论坛上，与会专家认为，要进一步做大做强绿氢，培育氢能应用场景，加大技术创新，降低制氢成本，助力实现碳达峰、碳中和目标。…
相关新闻
- 评论
- 关注