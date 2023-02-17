本报北京2月16日电 （记者丁怡婷）记者从中国光伏行业协会获悉：2022年，光伏产业规模持续增长，多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到82.7万吨、357吉瓦、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增长均在55%以上。

市场应用持续拓展扩大。2022年，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过87吉瓦，同比增长59.3%。其中，集中式光伏新增36.3吉瓦，同比增长41.8%；分布式光伏新增51.1吉瓦，同比增长74.5%。

出口方面，全年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额超过512亿美元，同比增长80.3%，光伏组件出口超过153吉瓦，同比增长55.8%，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。从出口区域分布看，2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%，占比继续提高。

根据中国光伏行业协会预测，今年全球光伏新增装机规模在280吉瓦至330吉瓦，我国光伏新增装机规模在95吉瓦至120吉瓦。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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