本报北京2月16日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日召开2023年金融市场工作会议，会议提出，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，要及时分析研判经济金融运行苗头性趋势性变化，有力支持实体经济高质量发展，积极防控金融市场重点领域风险，统筹推进金融市场运行机制建设和改革发展稳定，保障金融基础设施高效稳健运行，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力有效的金融支持。

会议要求，提高金融服务扩大国内需求和建设现代化产业体系的能力，支持加快构建新发展格局。深入实施中小微企业金融服务能力提升工程，进一步健全融资配套机制，推动普惠小微贷款稳定增长。会议提出，要系统性研究推进金融市场体系建设，加快完善金融市场法制和基础性制度，有序推进金融市场双向开放，提升服务实体经济和防范化解风险的能力。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 06 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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