本报郑州2月16日电 （记者王者）“我前一天提交了资料，第二天下午工作人员就打电话通知我们可以领取证件了。”在河南淅川县政务服务大厅，接过合格证的淅川县河南楚都商圣服务有限公司项目负责人樊建明说，这一事项审批以前需要10个工作日，而这次仅用2个工作日就办完了，工作效率明显提高。

今年以来，淅川县主动为企业纾难解困，持续优化营商环境。当地成立8个重点工作专班，高质高效推进相关工作。同时，设置要素保障、“小升规”扶持等工作小组，制定帮扶方案，助力企业快速发展。

近年来，淅川县一直把优化营商环境作为一项重点工作来抓，有呼必应、无事不扰，打造包括一网通办、一窗通办、一事联办的高效政务环境，让企业真正得实惠。同时，建立督办事项积分管理制度，严厉查处不作为、慢作为、乱作为，把追责问责与效能督查结合起来，提升解决问题的速度和效率，把企业的满意度评价作为考核重点，倒逼相关部门主动作为，不断优化服务。

“营商环境反映党风、政风和社风，我们将继续把优化营商环境作为重点工作来抓，做好项目谋划、建设推进、协调服务等工作，持续提升重点项目建设速度和质量，助力县域经济高质量发展。”淅川县相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 06 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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