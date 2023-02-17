本报记者 常碧罗

四川师范大学旅游与城乡规划研究院副院长李嘉（右）在重庆市巫山县神女景区开展技术指导。

图为重庆市专家服务中心提供

西南大学柑桔研究所研究员周常勇（左）在重庆市大足区指导当地农户优化种植技术。

图为重庆市专家服务中心提供

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川渝自古一家亲。签署《川渝专家资源共享协议》，成立“成渝地区双城经济圈专家团”，最近3年来，川渝已实现近3万名科技专家资源共享，奔赴两地基层，开展技术指导，解决难点问题，助力两地协同发展。

微风吹过果园，传来阵阵柑橘的香气。见到重庆市农业技术推广总站副站长熊伟的身影，果农们纷纷放下锄头围拢上来。作为“成渝双城经济圈专家服务团”的一员，来自重庆的专家熊伟，奔赴四川眉山等地的田间地头，为当地果农提供科学指导。

这是川渝两地科技专家资源共享的一个缩影。2020年以来，川渝两地院士、各行业领域学术技术带头人、博士后科研人员等专家积极参与服务团活动，目前已实现近3万名科技专家资源共享，其中高级职称占比90%以上，院士、省（市）学术技术带头人等高层次人才2000余名，涉及信息技术、智能制造、新材料、人口健康、农业等多个领域，惠及基层干部群众近6万人。

专家怎么共享

川渝协同，助力两地发展

接到四川省人社厅的电话，成都大学食品与生物工程学院副教授赵志平放下手头的工作，坐上火车来到了重庆涪陵。

“赵教授，这种榨菜的发酵方法是我们无意中发现的。它的口感很独特，但我们都搞不懂这背后的原理。”

“赵教授，如何防止泡菜加工中的褐变？”……

赵志平赶到位于重庆市涪陵区的这处榨菜试验基地时，现场已经聚集了许多食品加工企业的负责人，争先恐后地向他提问。

“这个榨菜的酱香味很浓，我们需要分离酵母菌，发掘背后的微生物资源。可以通过添加抗坏血酸、氯化钙等抑制褐变。”赵志平一一解答着这些问题。

回到成都后，赵志平立即着手“涪陵区创建长江上游榨菜优势特色产业集群酱香味青菜头榨菜产品研发”的课题研究，利用高通量测序技术、宏基因组学技术、代谢组学技术等研究榨菜背后的微生物密码。

2020年，重庆市专家服务中心与四川省专家服务中心签署《川渝专家资源共享协议》，成立“成渝地区双城经济圈专家团”，建立两地专家人才共享合作工作机制，通过常态化组织专家服务团等举措，助力双城经济圈建设。“我们想通过这个举措，推动两地专家人才发挥作用和两地产业优势互补，相互支持开展专家智力服务工作。同时，川渝专家与项目受援单位签订帮扶合作协议，建立长效帮扶机制。”重庆市人力社保局相关负责人告诉记者。

在四川雅安，雅安职业技术学院信息中心主任、智能制造与信息工程学院副院长吕波，和重庆电子工程职业学院人工智能与大数据学院院长武春岭碰了面。

“大数据专业是我们的新设学科，人才培养要往哪个方向走？”吕波抛出了他最关心的问题。

“雅安川西大数据产业园的人才需求在算力方向，你们可以向服务器、云平台运维等方面发展。”考察完学校周边的产业情况后，作为大数据职业院校专家的武春岭分享了自己的思考。

共同编写教材，帮助雅安职业技术学院完善信息化建设，解决项目难题……在川渝两地专家的共同推动下，雅安职业技术学院大数据专业群的招生规模实现了翻倍，“现在，我们培养的学生出去实习，得到的企业反馈也都特别好。”吕波告诉记者。

据介绍，“成渝地区双城经济圈专家团”成立3年来，走进川渝两地20个县（市、区），开展技术指导977次，解决“难点”“堵点”问题405个，352名专家获聘当地政府“特聘专家”。

供需如何匹配

发布榜单，建立订单式通道

如何保障专家资源与受援单位的供需匹配？川渝两地给出的答案是——建立“订单式”揭榜挂帅机制，由受援单位提出任务需求，人社部门发布需求清单，专家人才根据专业方向揭榜领题。

重庆市奉节县是沿江而建的带状城市。城市交通、桥梁建设、路网规划……奉节城市发展的痛点问题被送到了重庆专家服务中心，工作人员将“榜单”发布后，林同棪国际工程咨询（中国）有限公司的桥梁专家揭得了榜单。

为了精准对接区县需求，桥梁专家和城市规划专家考察了当地地质情况、长江航运、城市经济发展水平等。“既要彰显奉节的文化底蕴，解决交通的痛点，也要考虑特殊的地质条件和低碳绿色的建设目标。”林同棪大师工作室执行主任程明告诉记者，接下来，桥梁专家团队将对奉节拟建的桥梁展开系统研究，努力为奉节打造桥梁新名片。

为了让“揭榜”机制落地生根，人社部门采取帮扶专家和项目单位“背对背”双向评价的办法。“这样能够对帮扶效果进行评估，查找和解决帮扶过程中的问题，同时也能为我们进一步优化专家团服务提供参考依据。”重庆市专家服务中心负责人告诉记者，不仅如此，川渝两地人社部门会实时沟通评价结果，动态调整川渝专家资源库。

“基层医院的人才和技术都存在短板，尤其是重症医学，技术含量高，我们迫切需要该领域的专家前来指导。”奉节县人民医院重症医学科主任朱学武找到了县人社局。

没过多久，重庆医科大学附属第一医院重症医学科主任周发春来到了奉节。俯卧位通气怎么做，危重病人如何救治，如何有效使用ECMO……在奉节县人民医院，重症医学科的年轻医生们围成一圈，认真学习着周发春的专业指导。

“现在，我们不仅立足川渝现有优势专家人才资源，必要时更请求全国高水平专家来支持，更好实现供需匹配，专人负责引导供需双方有效交流、精准对接。”重庆市人社局相关负责人告诉记者，“既让专家对基层所诉所求、难点堵点了然于胸，也让基层单位对专家所专所长知根知底，让科学技术、创新成果与基层需求双向选择，互利共赢。”

运转如何长效

双赢互惠，引领科技创新

在一次重庆市专家服务中心组织的交流考察活动中，熊伟遇到了四川省农科院的研究员陈栋。

“川渝地区脆李花期倒春寒、花芽分化和果实成熟期梅雨寡日照逆境，导致产量低、品质差以及采后贮藏期短。”考察结束后，熊伟说出了影响当地脆李产业发展的原因。

“深度挖掘脆李种质资源，结合分子鉴定技术筛选出适宜当地栽培的脆李新品种，这个做法怎么样？”陈栋接过了话茬。

川渝两地的专家一拍即合，对“川渝脆李新品种选育及熟期配套技术体系构建与应用”这一课题进行研究。最终实现延长果实采摘期3个月，揭示了连阴雨寡日照逆境脆李优质高产的生态适应机制，构建了川渝脆李熟期和供应期调控体系，解决了生产上早期落果、裂果、品质差等瓶颈难题，实现脆李果实5个月鲜果供应。

为什么科技专家愿意参与到川渝两地的科技帮扶当中来？“在帮助受援单位的同时，也能够检验我们的科技成果是否真的能落地。”熊伟告诉记者，“同时，我们也能够通过这个平台认识更多其他领域的专家，实现跨界合作。”

为了激励更多专家沉到基层，干出实效，重庆和四川人社部门对具体项目予以一定经费保障。同时，对专家团服务成员，在项目申报、课题申请、继续教育、职称评聘等方面予以倾斜。

不仅如此，更多机制创新在路上，让科技专家和受援单位在其中实现双赢。川渝两地定期召开通气会，对于专家服务团的成果进行互认，激励更多专家参与到服务成渝地区双城经济圈当中来。在签约机制方面，突破以往专家以个人名义与受援单位签订协议的常规模式，探索并促成了部分专家所在单位与受援单位签约合作，共同推动基层“产业链”“人才链”畅通融合。

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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