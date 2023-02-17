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旅客运输量恢复至疫情前超七成

民航市场迅速回暖

2023年02月17日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月16日电  （记者邱超奕）记者从16日举行的民航局2月例行新闻发布会上获悉：“乙类乙管”政策实施后，民航适逢春运生产旺季，市场迅速回暖，运行安全平稳。

　　民航旅客运输规模快速回升。民航局航空安全办公室副主任吴世杰介绍：1月，民航完成旅客运输量3977.5万人次，同比增长34.8%。民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%，恢复水平较2022年12月分别提高26.1、39.0和5.7个百分点。

　　春运创下行业单日新高。民航局运输司副司长商可佳介绍：自1月7日至2月15日，春运40天里，民航运输旅客5523万人次，日均客运量138万人次，同比去年春运增长39%，恢复至2019年的76%；保障航班53.6万班，日均1.3万班，同比增长15%，恢复比例超过八成。从单日旅客运输量看，1月27日达到179万人，创下自2021年5月6日以来的行业单日新高。从机场方面看，旅客吞吐量恢复到2019年春运同期90%以上的有66个机场，其中54个机场恢复比例超过100%。

　　商可佳分析，新航季，在国内客运市场方面，将持续保持较快恢复态势，航班量有望恢复并超过疫情前水平。

　　国际航线航班恢复性增长。商可佳介绍：从2月6日至12日实际执行的航班情况来看，我国已经恢复与58个国家间的客运定期航班，98家中外航空公司共执行795班，比“乙类乙管”政策发布前一周增长65%。目前，通航国家和执飞航空公司数量分别恢复到疫情前的64%和80%。其中，中国与埃及、比利时、沙特等6个国家的航班恢复比例超过五成。

　　“换季后，随着国际公商务人员往来和旅游、留学等市场的逐步恢复，国际航班量有望进一步增加。”商可佳说：民航局将与各国民航主管部门保持沟通，及时批复中外航空公司复航和增班计划，更好满足国际旅客出行和经贸交往需要。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月17日 08 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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