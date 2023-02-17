顾仲阳

宜居宜业和美乡村是为农民而建，要突出农民主体，充分调动广大农民群众参与积极性、主动性、创造性

“菜园种菜，浇水一定要方便”“能不能同步建设生态绿廊、凉亭，让菜园既实用又好看”……近日，江苏省宿迁市宿城区屠园镇古河社区“有事好商量”协商议事联系点里，一场关于菜园建设的协商议事会热烈进行，村民代表坐在一起谈想法、提建议、大伙儿的事大家商量着办。

党的二十大报告提出建设宜居宜业和美乡村，刚刚发布的中央一号文件专门进行了具体部署。乡村是农民的家园。生活在乡村的人们都希望自己的家园能够更整洁、更美丽、更舒适。和美乡村建设一个基本的目标，就是改善农村生产生活条件，努力让农民就地逐步过上现代文明生活。农民作为乡村生产生活的主体，在实施乡村建设过程中，建什么、怎么建、建成什么样，他们最有发言权。要充分尊重农民意愿，他们期盼干的抓紧干，他们愿意干的带着干，他们不愿意干就先放一放、缓一缓。

还应看到的是，建设宜居宜业和美乡村，广大农民不仅是受益者，更是重要的参与者、建设者。要把他们组织动员起来，充分发挥他们的主体作用。农民能干的事情，就尽量交给他们干；一家一户干不了或者干不好的事情，比如乡村规划等，要在有关部门组织下，让农民积极参与、献计献策。

乡村建设，规划先行。在宜居宜业和美乡村规划编制各个环节，都可采取村民代表会议、村民理事会、网络议事会等形式，推动农民全程参与。这方面不少地方已经进行了探索实践。比如，安徽省黟县在美丽乡村建设规划编制过程中，村两委到各自然村召开“户主会”，充分引导乡亲们共商共议；规划设计者驻村调研，多方走访，充分听取村民意见，优先考虑他们的诉求。这样问需于民、问计于民，编制出来的规划，村民认同感强，可执行性自然也高。

宜居宜业和美乡村建设要建到农民心坎上，应创造条件支持农民干。比如更多采取以工代赈、先建后补、以奖代补等方式，引导村民投工投劳建设家园，吸纳更多农民就地就近就业。对技术要求简单的小型公益设施项目，可以由村委会组织有能力、有意愿的农民建设；对通信网络、污水垃圾处理等技术要求较高的专业设施项目，可以优先聘用本地农民参与建设。项目设计、项目验收、项目监督等环节，也要完善机制、创造条件，让村民参与进来。

建好还要管好，才能长效运行、长久惠民。支持、组织农民参与农村公共基础设施和服务设施管护，大有可为。近年来的乡村建设行动中，各地推行“门前三包”，组建使用者协会，设立公益性管护岗位，引导农民积极参与公共设施管护，取得了不错的效果。很多地方开展美丽庭院评选、文明户评比、积分兑换等活动，村民积极参与环境卫生、绿化美化、公共设施、公共秩序等管护，成了乡村建设、管理的主人翁。

乡村振兴为农民而兴，乡村建设为农民而建。宜居宜业和美乡村蓝图已经绘就，前景壮阔。要充分调动广大农民群众的积极性、主动性、创造性，使农民内生动力得到充分激发、主体作用得到充分体现，用自己的勤劳智慧把广袤乡村建设成为乐享现代生活的幸福家园。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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