本报记者 张云河

灰瓦青砖镬耳屋，古韵新风入画来。

广西壮族自治区北流市新圩镇河村里，田成方、路成行、渠成网，修缮后的旧房子“变身”画室、课堂、文艺创作基地等。“村容好，颜值高，咱们的家园变样了！”村民们语气中透着自豪。

变化源自乡村规划的实施。2019年起，北流市立足发展实际，提高乡村规划编制质量和效果，大力推进乡村建设行动，河村等村庄面貌大幅改善。

古色古香的村史馆前，一幅巨大的“村庄规划示意图”映入眼帘。永久基本农田、村民房屋……各不一样的图例将河村规划中的边界、用途、风貌等标注得一目了然。

“村庄规划虽小，却肩负大使命。”河村党委书记、村委会主任陈家平说，“最重要的就是因地制宜，既要考虑乡村旅游、现代特色农业等产业融合，也要营造宜居宜业的人居环境，还不能破坏好生态，多亏有乡村规划师帮忙。”

作为乡村规划师，广西美丽乡村设计院院长鲍国志一到河村，就住进了村民家里。从规划编制到建筑设计，他实行全程挂点服务。“做好乡村规划，要‘一村一品’，不能千村一貌。必须先了解农民需求，尊重农民意愿。”每次出去实地考察，他都是边走边记。“对村子情况充分了解，才能就地取材。”

如今，北流市22个乡镇均已配备了像鲍国志这样的乡村规划师，村庄规划编制覆盖118个行政村。为了把规划还给乡村，把设计还给农民，北流还动员驻村第一书记、村民理事会、党员义工、群众志愿者等积极参与，通过各种院坝会让群众参与乡村规划全过程，挖掘各村农耕、民俗等乡土文化，规划变得更接地气、更顺民意。

“现在村里那么漂亮，又有了村办企业，我每月有4000多元的工资，不用外出打工了。”从东莞返乡的村民谭芝说，河村引进了一家箱包厂，为70多名村民提供了就业岗位，让他们在家门口实现了就业。

同在北流，丹霞地貌的铜石岭脚下，民安镇丰村村民梁义南领到工资，3000多元一个月让他很满意。“我们村成了远近闻名的网红村，村里很多人靠旅游发了家。”

村容改善和特色旅游结合，是丰村村庄规划的发展方向。落实规划中，大伙儿编了个顺口溜：“建房不占田，房子建林间。垃圾分分类，废物变资源。房前养花草，屋后种菜园。”村民们在自家房前屋后建起了微庭院、微菜园、微果园，村子变美了，乡村旅游热起来，村民们纷纷点赞：“环境越来越好，人气越来越旺，大家脸上的笑容都越来越多了。”

村庄规划与产业发展有机结合。北流市遵循“先有规划后建项目”原则，根据村庄自然条件和村民集体意愿，在村庄规划上适当“留白”，为乡村民生设施、文旅设施及农村物流、电子商务等新产业新业态提供发展空间。目前已引进企业100多家，今后将带动更多村民增收致富。

《 人民日报 》（ 2023年02月17日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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