交通银行与内蒙古自治区政府签署战略合作协议
2023年02月17日08:14 | 来源：新华网
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原标题：交通银行与自治区政府签署战略合作协议
2月15日，交通银行与内蒙古自治区政府签署战略合作协议。根据协议，“十四五”期间，交行将为内蒙古自治区提供总额不低于1800亿元的意向性融资支持，围绕制造业、绿色产业、现代能源、乡村振兴、智慧城市、新型城镇化、基础设施建设、奶业振兴等重点领域加大信贷资源投入和科技金融支持。
交通银行党委书记、董事长任德奇表示，交通银行将以本次战略合作协议的签署为契机，立足自治区资源禀赋，充分发挥自身优势，进一步加大对内蒙古的金融支持力度，为自治区高质量发展贡献更多力量。
(责编：曹淼、李源)
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