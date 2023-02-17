原标题：蔚县“白六堡”：打造乡村振兴的“红飘带”

河北省蔚县正在努力打造中央专项彩票公益金蔚县白六堡乡村振兴示范区，结合当地红色文化元素和湿地等自然资源优势，修建红色革命教育基地，打造成一个传统文化、红色文化、自然风光相结合的古堡“红飘带”。

蔚县南留庄镇的“白家六堡”（白后堡、白中堡、白南堡、白南场、白河东、白宁堡），因有着保存完整的古堡群落、独一无二的青砂器、底蕴深厚的拜灯仙、逗活龙等而远近闻名。作为入选了中国传统村落名录的“白六堡”，街道巷道、文化广场等基础设施建设完善，实现了美化、亮化、绿化、净化。白后堡村被评为全国第九批民主法治示范村、河北省历史文化名村，白南场村是全国文明村。如今的白家六堡实施传统村落古建保护项目，古堡建筑群修缮如旧，传统文化习俗系统重现，年节活动和常态化旅游设施逐步落成。

南留庄镇将以中央专项彩票公益金蔚县白六堡乡村振兴示范区建设作为突破口，实现红色文化、非遗文化、生态农旅的融合发展，创出一条文旅兴镇的转型发展之路，力争以点带面，让全县古堡都飘扬起“红飘带”。（蔚县乡村振兴局）

(责编：曹淼、李源)

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