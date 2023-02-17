原标题：《质量强国建设纲要》部署多方面举措 为质量工作中长期发展提供行动纲领

近日，中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，这是指导我国质量工作中长期发展的纲领性文件。国新办16日举行新闻发布会，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部有关负责人分别从阶段目标、工业品质量、民生消费质量、增强企业质量和品牌发展能力等方面介绍了纲要相关情况。

市场监管总局副局长田世宏介绍，纲要设定了两个阶段目标。到2025年，从六方面对实现质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效等目标进行了细化。展望2035年，质量强国建设基础更加牢固，先进质量文化蔚然成风，质量和品牌综合实力达到更高水平。

田世宏说，把握纲要明确的主攻方向，具体可以概括为“三个体系”建设，建设更适配的质量供给体系、建设高水平的质量基础设施体系、建设现代化的质量治理体系。

纲要针对质量基础设施建设作了专门部署，以专栏的形式设定了“质量基础设施升级增效工程”，并对打造质量技术机构能力升级版、建设国家级质量标准实验室、完善技术性贸易措施公共服务作出了部署安排。

田世宏介绍，质量基础设施是促进产业发展、科技创新、国际贸易和实现可持续发展的重要技术基础，主要包括计量、标准、检验检测、认证认可等要素。无论是载人航天、深海探测，还是万物互联、人工智能，包括家政服务、医疗养老、网上购物等社会生产生活的方方面面，都离不开质量基础设施的支撑保障作用。

市场监管总局质量发展局局长黄国梁介绍，纲要部署实施“区域质量发展示范工程”，将推动质量强省、质量强市、质量强业向纵深发展。下一步，市场监管总局将会同有关部门，紧扣重大区域战略，打造区域质量发展新优势。

纲要提出，增强产业质量竞争力，推动工业品质量迈向中高端。工业和信息化部科技司负责人毕开春介绍，认真贯彻纲要部署，将锚定新型工业化及实现产业质的有效提升这一战略目标，不断推动制造业高质量发展。

纲要要求深入实施质量提升行动，全方位推动质量升级，并就产品、工程和服务质量提升作出具体部署，包括加快产品质量提档升级、提升建设工程品质、增加优质服务供给等方面。

市场监管总局质量发展局局长黄国梁介绍，下一步将围绕推动民生消费质量升级、增强产业基础质量竞争力、引导新技术新产品新业态优质发展、促进服务品质大幅提升等方面，抓好重点任务落实。

质量安全与企业生产经营和老百姓的衣食住行息息相关。市场监管总局产品质量安全监督管理司司长段永升介绍，纲要明确提出实施质量安全监管筑堤工程，着力推进质量治理现代化。这其中包括：进一步明确老年人、学生、儿童、残疾人等特殊群体的消费品质量安全要求；加强对水泥、电线电缆等重点建材产品的质量监管和缺陷产品召回管理；推进网络平台销售商品线上线下一体化质量监管；构建重点产品质量安全追溯体系，形成来源可查、去向可追、责任可究的追溯链条；依法严厉打击制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权等行为；有效执行商品质量惩罚性赔偿制度。

纲要就引导企业发挥好主体作用，增强企业质量和品牌发展能力提出了系列举措。段永升表示，企业是质量强国建设的主力军。无论是国有企业、民营企业，还是外资企业，都要找准市场定位、发挥主体作用，推动企业质量创新发展。特别要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快构建数字化、智能化的质量管控模式，实现质量管理数字化升级。

国家发展和改革委产业发展司负责人龚桢梽表示，品牌是经济高质量发展的重要象征，也是质量强国的内在支撑。下一步，将结合纲要推动品牌高质量发展。高质量办好中国品牌博览会以及中国品牌发展国际论坛，鼓励各地结合实际，出台品牌建设的相关政策措施，建立健全品牌发展激励和要素保障机制，激励广大企业实施质量品牌战略，提高品牌全生命周期管理运营能力。

(责编：赵竹青、陈键)

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